М'ясо небезпечне для здоров'я? Супрун поставили на місце

Заява міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про надмірне використання антибіотиків на фермах і небезпеку для здоров'я м'яса цих тварин говорить про повну неспроможність держави контролювати якість цього продукту на прилавках вітчизняних магазинів.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Обійняти і плакати". Сидить чиновник і розповідає нам, чого боятися. Ми нічого боятися не повинні. Навіщо нам країна, в якій ми маємо боятися. Ми за замовчуванням за це все платимо. Ми не повинні розбиратися. На око ти не визначиш, є антибіотики в м'ясі чи ні. Для цього є ветеринарна лабораторія - державний орган", - підкреслив він.

За його словами, повинен існувати порядок, при якому м'ясо, яке надійшло в реалізацію, апріорі має бути безпечним.

"Ти прийшов на ринок, вони не можуть торгувати м'ясом без дозволу лабораторії. Якщо вони торгують, то навіщо нам всі ці хлопці, які сидять і отримують зарплату", - додав громадський діяч.

Теж саме стосується і альтернативи у вигляді рибних продуктів.

"Я приймаю рибу з глибокої заморозки, вона вже начебто і дифростується, очі каламутні, ми її переробляємо, на суші пускаємо, вам подаємо. Те ж саме ботулізм. Ви прийшли (в магазин. - Ред), риба розібрана і ти купуєш її. Документи можуть надати будь-які під неї. Навіть від ветеринарів. Сьогодні просто хаос. Потім, коли я чую чиновників, які говорять, що непатріотично залишати країну, я кажу, що можете на 5-10 років покинути. За цей час нічого не зміниться. Дуже повільно ми кудись йдемо", - вважає Несміянов.

Раніше OBOZREVATEL писав, що не так з українським м'ясом.