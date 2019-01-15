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Обережно, горілка! Україну заповнив контрафакт від держпідприємств

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В Україні контрафактний спирт продають на ринках, у магазинах і навіть у мережі. Такий напій може коштувати життя. Щорічно десятки українців помирають від отруєння неякісним алкоголем.

Тим часом державний концерн "Укрспирт", який єдиний в країні має дозвіл на виробництво і продаж спирту, як з'ясували правоохоронці, збагатив своїх вже екс-керівників на сотні мільйонів гривень.

OBOZREVATEL з'ясував, як працює тіньовий ринок спирту в Україні.

Головне:

  • "Укрспирт" єдиний має право продавати спирт в Україні;

  • до 60% алкоголю в країні — контрафакт;

  • частина керівників "Укрспирту" в бігах, іншим висунули звинувачення;

  • чинне керівництво свою причетність до "сірого" ринку спростовує;

  • в інтернеті досі пропонують купити контрафактний спирт нібито з заводів держпідприємства.

Обережно, спирт! Як державна монополія створила тіньовий ринок

"Продаю спирт зерновий, харчовий. Ємність 6 літрів, в ящику 24 літри". Таких оголошень в інтернеті десятки і все це — контрафактна продукція. З одним із продавців зв'язався і OBOZREVATEL.

Спирт продають просто у пляшках

Спирт продають просто у пляшках

Фокус

Фасуємо по 6 літрів. Можете купити 6, 12, 18, 24 літри, — розповідає дівчина.

А якщо потрібна велика партія? У вас є обмеження?

Ні! Можете замовити стільки, скільки вам потрібно ...

А звідки спирт? — цікавимося у продавця.

З найсучаснішого заводу. Артемівського у Харківській області.

Зазначене підприємство належить державному "Укрспирту". Довести, що продукція вироблена саме на ньому, можуть лише правоохоронці. Але з іншого боку — більше виробників немає. Або спирт завезли з-за кордону, або виготовили на одному із заводів чи цехів держпідприємства, у якого фактично монопольне становище на ринку.

Доставка залежно від об'ємів. При великому замовленні можемо вам доставити, — розповідає ще один продавець "питного спирту". Дівчина також стверджує, що торгує "українським". Щоправда, виробника при цьому називати відмовилася.

Спиртзавод, звісно! Ви ж самі все розумієте. У нас ринок тісний, якби вам продали погане, ми б не продавали вже!

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Схеми виробництва контрафактного спирту ще кілька років тому викрила Державна фіскальна служба. Тоді обшуки провели на десятках заводів. На закритих знайшли свіжі залишки продукції, а на тих, що працюють — не враховане сировину. Спалахнув черговий скандал.

Легальні заводи купують за готівку пшеницю, кукурудзу тощо і виробляють неврахований спирт. Роблять врізку таким чином, щоб контрафакт не враховувався лічильником. Вночі його відвантажують і розвозять покупцям. Деякі заводи взагалі за документами не ведуть діяльності, а насправді забезпечують українців "градусами". За різними оцінками до 60% українського ринку заповнено такою продукцією.

Обшуки на підприємствах

Обшуки на підприємствах "Укрспирту"

ДФС

Проблема в тому, що далі цей спирт потрапляє в нелегальні цехи, які виробляють алкогольні напої, ігноруючи всі стандарти якості. Продають його за цінами, нижчими за мінімальні, тому і покупець завжди знаходиться.

Схеми на державному "Укрспирті" завдають не лише мільярдних втрат бюджету, але і шкоди здоров'ю тих, хто купує "вогненну воду". Проте на кону занадто великі суми, тому закрити махінації не так вже й просто. Щоб оцінити розміри втрат бюджету, варто всього лише звернути увагу на кілька цифр. 260 млн грн — таку суму розкрадань закидають екс-головному бухгалтеру "Укрспирту" Сергію Безродному. В кінці минулого року його затримали у Польщі.

750 млн грн — сума розкрадань, у яких звинувачують іншого екс-головбуха підприємства Романа Волощука. Понад 200 млн грн міг втратити бюджет через махінації колишнього гендиректора "Укрспирту" Михайла Лабутіна. Замість нього призначили Віктора Панкова. Останній, мабуть, виявився незручним — його розстріляли.

Приватизація і звинувачення

Головна ідея — держава гарантує якість напою і тому сама займається його продажем і виробництвом. Насправді ж "Укрспирт" фактично створив свій тіньовий ринок. Один з можливих виходів — приватизація підприємства. Незв'язані між собою джерела OBOZREVATEL стверджують, що держпідприємство вже готують до продажу, намагаючись збити його вартість.

В кінці минулого року держпідприємство оштрафували на 33 млн грн. Штраф наклав Антимонопольний комітет за те, що "Укрспирт" без підстав продає "вогненну воду" за різною ціною різним покупцям.

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Щоправда, про махінації з цінами один з учасників ринку, власник "Хортиці" Євген Черняк заявляв ще кілька років тому. Також виробники горілки ще у 2016-му стверджував, що всі менеджери в "Укрспирті" "фігури номінальні", а їхнім "лівим спиртом забита вся країна". Справами державного монополіста наразі займаються у ДФС і Генпрокуратурі. Нове керівництво запевняє, що всі схеми у минулому, а зараз контрафакт нібито завозять з-за кордону.

Так чи інакше, поки правоохоронці шукають "крайніх", тіньовий ринок процвітає, приносячи багатомільйонний прибуток своїм бенефіціарам. До речі, за даними Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, за три роки в Україні зареєстрували 166 випадків отруєння фальсифікованим алкоголем. 85 людей загинули.

OBOZREVATEL звернувся із запитами до "Укрспирту" з проханням прокоментувати інформацію щодо продажу контрафактного спирту у мережі.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Контрабанда в Україні
Місце
Україна
Теги
Укрспиртконтрабандасхема обману
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васильевич василий
васильевич василий
Хохлы , спивайтесь . Мы вас скоро без войны завоюем
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