Об'єднання з держшахтами суттєво підвищить вартість "Центренерго" – ФДМ

Привабливість "Центренерго" і її ціна під час приватизації істотно підвищиться після об'єднання з державними вугільними шахтами.

Про це заявив Тарас Єлейко, заступник голови Фонду державного майна, що володіє 78% акцій "Центренерго".

"По "Центренерго" зараз опрацьовується питання про об'єднання "Центренерго" в вертикально-інтегровану компанію з держшахтами. І це, дійсно, може істотно збільшити і вартість цього об'єкту, і його зрозумілість для інвестора", - повідомив він в інтерв'ю державному агентству "Укрінформ".

Нагадаємо, на початку жовтня Кабмін погодився на пропозицію Фонду державного майна створити вертикально-інтегровану компанію на базі "Центренерго" і найбільш перспективних вугільних шахт.

Очікується, що до складу нової компанії увійдуть державні шахти "Добропіллявугілля", які з 2011 р перебували в тимчасовій оренді у компанії ДТЕК. За інформацією компанії, ДТЕК інвестував в державні шахти "Добропіллявугілля" 400 млн доларів. На поточний момент вони здатні добувати до 4 млн тонн вугілля.

Ідею приєднання шахт до "Центренерго" раніше підтримали глава комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус і керівництво самого "Центренерго".