Обама висміяв Трампа через несплату податків

44-й президент Сполучених Штатів Барак Обама висміяв чинного лідера Америки Дональда Трампа за ухилення від сплати податків.

"Мені було 13 років. І, здається, я заплатив більше податків, накладаючи людям морозиво, ніж Трамп. Як це взагалі можливо?" – заявив Обама на мітингу в підтримку кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена в Пенсільванії. Про це повідомляє Independent.

Зокрема, Обама нагадав, що його першим місцем роботи в підліткові роки була мережа магазинів морозива і тортів "Баскін Роббінс".

44-й президент Сполучених Штатів також звинуватив Трампа в несерйозному ставленні до своєї роботи, зазначивши, що "це не реаліті-шоу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп не платив податок на дохід близько десяти років до того, як він очолив країну.

З 2001 до 2015 року Трамп не заплатив ні центу прибуткового податку, а в 2016 і в 2017 році він переказав до Міністерства фінансів за цією статтею лише по 750 євро.

Сам президент США уже назвав таку інформацію брехнею і пообіцяв оприлюднити свої податкові декларації.