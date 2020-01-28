"Няня на двох": Милованов віджартувався про допомогу для інвесторів в Україні

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що уряд України надаватиме підтримку всім видам бізнесу, а не тільки великим інвесторам із портфелем від 100 млн доларів.

"Якщо у вас є 90 млн інвестицій – знайдіть друга, у якого є 10 – і у вас буде одна інвестиційна няня на двох", – пожартував він у ефірі ICTV, відповідаючи на запитання, яке буде ставлення до інвесторів із 90 млн вкладень.

Міністр також заперечив, що виділення персональних менеджерів для великих інвесторів створює нерівні права для ведення бізнесу в Україні.

"Давайте будемо чесними, в будь-якій країні, залежно від рівня інвестицій увага уряду до інвестора посилюватиметься. Президент або прем'єр-міністр будь-якої розвиненої країни ймовірніше зустрінеться з інвестором, який вкладе не 100 млн, а 10 млрд. З радістю зустрінеться, але з групою інвесторів, які вкладатимуть менше. Так само і ми", – додав Милованов.

За його словами, уряд надаватиме підтримку всім видам бізнесу в Україні.

"Ми готові працювати і підтримувати всіх, ми робимо конкретні речі для тих у кого менші суми інвестицій, або хто тільки хоче почати свій бізнес. Наприклад програма "5-7-9", кредитування для малого та середнього бізнесу", – резюмував Милованов.

Україна надаватиме підтримку всім видам бізнесу, а не тільки великим інвесторам із портфелем від 100 млн доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що в Україні необхідно знизити податок на доходи фізичних осіб. Основною ставкою ПДФО з 2016 року є 18%.

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