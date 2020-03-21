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21 березня • оновлено в 23:25
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Дмитро Білоцерківець
Дмитро Білоцерківець
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Нужно ли кормить парламентские партии во время пандемии коронавируса?

1.5т
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В этом году на финансирование парламентских партий планируется потратить около 280 млн гривен.

В период кризиса и приближающихся возможных проблем с пандемией и дефицитом бюджета, правительству необходимо пересмотреть приоритетность расходной части бюджета.

Со стороны государства на сегодняшний день выделено 100 млн гривен на борьбу с пандемией. Со стороны местных бюджетов выделено более 500 млн гривен. Где справедливость?

Не логично в такой критический период для нашего государства кормить парламентские политические партии.

Нужно ли кормить парламентские партии во время пандемии коронавируса?

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Автор
Дмитро Білоцерківець Дмитро Білоцерківець
Тема
Коронавірус
Джерело
Джерело: Facebook Дмитрия Белоцерковца
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