В этом году на финансирование парламентских партий планируется потратить около 280 млн гривен.
В период кризиса и приближающихся возможных проблем с пандемией и дефицитом бюджета, правительству необходимо пересмотреть приоритетность расходной части бюджета.
Со стороны государства на сегодняшний день выделено 100 млн гривен на борьбу с пандемией. Со стороны местных бюджетов выделено более 500 млн гривен. Где справедливость?
Не логично в такой критический период для нашего государства кормить парламентские политические партии.
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