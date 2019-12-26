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26 грудня • оновлено в 14:03
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НП на Луганщині: десятки тисяч людей залишилися без води

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У Луганській області близько 46 тисяч осіб залишилися без водопостачання.

При цьому ще понад 5 тисяч жителів знаходяться без опалення. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, без опалення і водопостачання залишилися жителі Лисичанська, Новдружеська і Привілля.

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У ДСНС відзначили, що відключення трапилося 24 грудня через заборгованість за спожиту електроенергію насосними станціями ЛКСП "Лисичанськводоканал".

Крім того, через недостатню кількість води в системі в Лисичанську призупинили роботу однієї котельні.

У результаті без тепла залишилися 110 житлових будинків, три школи, три дитячі садки і чотири медичних заклади. Всього без опалення перебувають близько 5,2 тисяч осіб.

У Луганській області близько 46 тисяч людей залишилися без водопостачання

У Луганській області близько 46 тисяч людей залишилися без водопостачання

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через збільшення втрат води на водопроводі "Горлівка — Торецьк" керівництво Горлівської фільтрувальної станції №2 зупинило подачу води.

У результаті в Торецьку ввели режим надзвичайної ситуації місцевого рівня через те, що більше 42 тисяч жителів залишилися без централізованого водопостачання.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
Лугаська область
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