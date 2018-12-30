На носі нововведення: як українцям платитимуть за вихідні та лікарняні

В Україні у 2019 році максимальний розмір добових при відрядженнях зросте з 372 до 417 грн. Разом з тим збільшиться і мінімальний розмір лікарняних.

OBOZREVATEL з'ясував, скільки відпочиватимуть українці у 2019 році і як оплачуватимуть неробочі дні.

Як оплачуватимуть відрядження

мінімальні добові — 60 грн (сума не змінилася);

максимальні добові — 417,3 грн (було 372,3 грн);

відрядження за кордон — до 80 євро.

Українці за час, який вони провели у відрядженні, повинні отримувати не менше за свій середній заробіток, йдеться у 121 ст. Кодексу законів про працю. Найчастіше дні відрядження оплачують так само, як і "звичайні".

Зазначимо, згідно із законом в день відрядження виходити на роботу не потрібно. Тобто навіть якщо ви повернулися рано вранці додому, весь цей день вам порахують "відрядження", і якщо ви не вийдете на роботу, це не може вважатися прогулом.

У 2019 році на українців чекають два головні нововведення: підвищать максимальний розмір відрядних (розмір становить 0,1 мінімальної зарплати) і, можливо, почнуть виплачувати закордонні відрядні у валюті. Останнє нововведення передбачене розробленими НБУ постановами, які набувають чинності у лютому 2019-го.

Обмеження по максимальному розміру відрядних не означають, що більше 417,3 грн роботодавець платити не може. Просто якщо платити більше, то доведеться також заплатити прибутковий податок у розмірі 18%.

Мінімальний же розмір добових в жодному із законів не встановлений. Є тільки обмеження для бюджетників. Їхні відрядні не можуть бути менші за 60 грн. До цієї нормі "прирівнюється" і бізнес. До речі, в постанові Кабміну №98 також встановлено розмір закордонних добових. Наприклад, для поїздки по роботі до Росії це $37 (близько 988 грн), до Узбекистану — $25 (690 грн), а до Італії — $50 (1380 грн).

Скільки заплатять за лікарняний

мінімальний розмір лікарняного — близько 100 грн на день (було близько 90 грн);

розмір лікарняного залежить від зарплати та стажу;

роботодавець оплачує перші п'ять днів, решта — соцстрах.

Розраховуючи розмір лікарняного, бухгалтер має враховувати страховий стаж і середню зарплату за останні 12 місяців. Так, сукупну зарплату за цей період ділять на кількість днів у році (з урахуванням державних свят). Отримана сума — розмір лікарняного.

Важливо при цьому враховувати, що отримати стільки можуть тільки ті, хто має від 8 років стажу. Решті за "хворі" дні покладена всього частина звичайної зарплати.

Лікарняний:

від 3 до 5 років — 60% середньої зарплати;

від 5 до 8 років — 70% середньої зарплати;

від 8 років — 100% середньої зарплати.

Зі зростанням мінімальної зарплати збільшуватиметься і мінімальний розмір лікарняних. Так, якщо у 2018-му година роботи "коштувала" не менше 22,4 грн, у 2019-му — 25,13 грн.

Скільки буде вихідних і як оплачуються

Вихідні у 2019-му:

1 січня — Новий рік;

7 січня і 25 грудня — Різдво Христове;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

1 травня — День праці;

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

28 червня — День Конституції України;

24 серпня — День незалежності України;

14 жовтня — День захисника України;

один день (понеділок) — Великдень;

один день (понеділок) — Трійця.

Згідно із КЗпПУ, в Україні вихідні дні з заробітку не вираховуються. Причому якщо під час святкового вихідного ви перебуваєте у відпустці, відпочивати можна на один день більше. При цьому при розрахунку середньої зарплати для нарахування відпускних віднімають вихідні. Відповідно, чим більше вихідних, тим більше заплатять за відпустку.

До речі, як підрахував OBOZREVATEL, в Україні до червня 2019-го середні зарплати зростатимуть рівномірно на 1-2% на місяць. Після цього можливий черговий стрибок відразу на 4-5%. До грудня українці в середньому зароблятимуть близько 10,7 тис. грн, у грудні зарплата може відразу підскочити до 12 тис. грн, але при цьому знову обвалитися у січні 2020-го. Глибина такого відкату залежатиме від того, наскільки в Україні збільшать мінімальну заробітну плату до того часу.