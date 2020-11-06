Новостворений Мінпром закупить авто для керівництва на 3 млн грн

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, про створення якого оголосили у вересні, розмістило тендер на закупівлю трьох авто очікуваною вартістю 3 млн гривень.

Один легковий автомобіль має бути "для члена Кабінету міністрів України". Про це йдеться у оголошенні в системі Prozorro.

Ще два авто вказані для "обслуговування державного секретаря міністерства і заступників керівника центрального органу виконавчої влади".

Моделі машин не уточнюються. Серед особливих вимог до них: чорний колір, автоматичний коректор кута нахилу передніх фар, боковий хромований молдинг віконної лінії, 2-3 зонний клімат-контроль, мультифункціональне кермо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генеральна прокуратура України придбала 19 легкових автомобілів на 13 млн гривень під час дії заборони Кабінету міністрів.