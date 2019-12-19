Ціни більші, ніж у Європі: скільки українці витратять на новорічний стіл і як заощадити

Новорічний стіл в Україні в середньому подорожчав на 25%. Найбільше додали в ціні такі продукти як м'ясо, ковбасні вироби, сир, а з овочів у лідерах – картопля.

При цьому українці зможуть купити без націнок шампанське, а ось курку або індичку найкраще купувати в селах. Як підготуватися до новорічного святкування – розбирався OBOZREVATEL.

Наші ціни, як в Європі

Експерти кажуть, що цьогоріч лідерами зі зростання цін є гречка і картопля. Гречка і зовсім за рік додала 69%, а картопля – 109%. Це підтверджують і дані Держстату. Подорожчали хліб на 13-15%, варена ковбаса на 6,3%, сметана, масло, сир – у середньому на 10%. У результаті за святковий стіл українцям доведеться викласти більше грошей.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже, що наші ціни на продукти вже зрівнялися з європейськими. "Наші ціни не тільки зрівнялися з європейськими, але за деякими позиціями навіть перегнали їх. А наші зарплати в три рази нижчі, ніж, наприклад, у Польщі. Тому українська сім'я на продукти витрачає 50% свого бюджету, а польська – 14%", – зазначає Пендзин.

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Економічний дискусійний клуб

Причина, як завжди, банальна. "В європейських країнах думають про те, як здешевити продукти для громадян. Для цього знижують ПДВ на продукти харчування до 5-7% і фінансують фермерів. У нас же в 2017 році скасували навіть регулювання цін на соціальні продукти", – говорить Пендзин.

Правда, експерти заспокоюють, що особливого стрибка цін перед святами чекати не варто.

А ось в Інституті аграрної економіки провели свої підрахунки і прийшли до висновку, що новорічне застілля стане всього на 5,6% дорожче. За розрахунками співробітників інституту 3 кг салату "Олів'є" традиційної рецептури обійдеться в 140 грн, що майже на 8% дорожче, ніж минулого року. А 1,5 кг "Оселедця під шубою" – 120 грн (різниця 1,5%).

Салат олів'є" Солодкий будиночок

За даними інституту, бюджетне застілля на сім'ю з 4 осіб у Києві обійдеться в майже 1724 грн, а для тих, хто може дозволити собі купити делікатеси – 2294 грн. До переліку входить коньяк, свинина, курятина, ковбасна нарізка, салати, овочі, фрукти і т.д.

Птицю везуть від фермерів

Одна з головних страв новорічного столу – індичка, качка або гусак – зараз у столиці продаються по 100-120 грн за кілограм. Господарі, які спеціально відгодовують птицю до новорічних свят, кажуть, що минулого року продавали товар на 10-20 грн дешевше.

Гусак до новорічного столу зараз у столиці продають по 100 грн за кілограм chtoprigotovit.ru

"А що ви хочете, корм подорожчав, за газ теж треба платити. І все це ще в місто потрібно довезти", – зітхає продавець Тетяна на ринку "Лук'янівському" в Києві. Хоча економні господарі намагаються птицю закуповувати в селах, там її можна придбати по 80 грн за кіло.

"Ми вже з минулого року налагодили поставку гусей і курей від одного невеликого фермера. Замовляємо на початку грудня, а він передає нам птицю вже за пару тижнів до свята. Може поїздом передати, а зараз навіть поштою надіслав, тільки 80 грн довелося віддати за пересилку. Три гуски і три домашні курки, трохи сала, потрухів – все обійшлося в 1500 грн. вистачить на дві сім'ї", – розповідає киянка Марія Малькова.

Більш економні господарі вважають за краще бройлерних птахів, вони в магазинах дешевші. Тушки курей у середньому коштують 65 грн за кілограм.

Бройлерні птиці в магазинах продають по 65 грн за кілограм

Що стосується свинини і яловичини, то, якщо вірити Держстату, за рік вони подорожчали незначно – приблизно на 3%. Зараз на ринках яловичий биток або задню частину можна купити за 150-160грн, свинину за 140 грн.

Яловичий биток по 150-160 грн, свинина - по 140 грн.

Що дорожчає, так це сало. Якщо минулого року ми дивувалися салу по 100-120 грн, то найдешевше зараз у столиці на ринку коштує 100 грн, а чим ближче до центру, тим дорожче – 150-200 грн.

Сало стає все дорожчим

Делікатеси купуємо в останній момент

А ось алкоголь, особливо імпортний, майже не додав у ціні. На це вплинув курс долара. Оскільки на початку року він був 28 грн за долар, а зараз менше 24 грн, відповідно ціни і не росли. До того ж, останнім часом мінімальну ціну на алкоголь не піднімали.

Імпортний алкоголь майже не додав у ціні

Також через курс долара зовсім трохи додали в ціні й імпортні фрукти.

Що стосується звичних новорічних делікатесів, таких як червона ікра або червона риба, то перед самим святом вони ще можуть і подешевшати. Оскільки постачальники, як правило, завозять у магазини великий обсяг товару, і намагаються оголошувати знижки, щоб він не залежався. Уже зараз у маркетах можна купити банку ікри за 100 грн, хоча в середньому вона коштує 160 грн. Тому економні господині делікатеси закуповують в останні дні.

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