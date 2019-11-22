Новорічний стіл на 2020 рік подорожчав: у скільки обійдеться

В Україні новорічний стіл на 2020 рік подорожчає приблизно на 7% в порівнянні з минулим роком.

За підрахунками експертів, святковий стіл з алкоголем на вісім осіб обійдеться приблизно в 3,5 тис. грн, повідомляють "Вести".

У меню за ці гроші входять традиційні новорічні страви, включаючи салати, м'ясні і рибні продукти, овочі, фрукти, кондитерські вироби, напої.

Однак якщо додати делікатеси у вигляді ікри і червоної риби, то доведеться викласти понад 4 тис. грн.

Наприклад, качки і гуси, які в Україні прийнято готувати на Різдво, в середньому коштують 250 – 400 гривень за тушку (в грудні 2018 го були по 230 – 350 грн). Індичка обійдеться в 500 – 650 гривень (рік тому – 470 – 630), свинину для запікання пропонують по 140 – 160 грн, а яловичину - в середньому по 160 грн кг, що також можна порівняти з цінами в минулому році.

При цьому імпортні делікатеси, на зразок червоної риби та ікри, можуть подешевшати ще до Нового року. Перед святами постачальники, як правило, збільшують обсяги закупівель, що роздуває конкуренцію на ринку.

Практично незмінними залишаються ціни на спиртне. Зараз шампанське вітчизняного розливу в супермаркетах можна придбати в середньому за 100 грн (рік тому – 90 – 95 грн). Пляшку італійського ігристого - за 220 – 440 грн (рік тому було багато аналогічних пропозицій по 180 – 360 грн).

"Новорічні" фрукти продаються за торішніми цінами. Іспанські і турецькі мандарини коштують 22 – 28 грн за кг, апельсини - 40 – 45 грн за кг.

В Україні новорічний стіл на 2020 рік подорожчає приблизно на 7% в порівнянні з минулим роком

В Україні новорічний стіл на 2020 рік подорожчає приблизно на 7% в порівнянні з минулим роком

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень.

Найбільша стаття витрат – купівля м'яса. Зокрема, на м'ясні вироби українці витрачають приблизно 25% від зазначеної суми на місяць.

Ще 15% витрат українських сімей припадає на хліб, 12% – на молоко, сир і яйця.

Десяту частину бюджету складають витрати на придбання картоплі.

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