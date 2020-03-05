Нового міністра фінансів Уманського спіймали на скандальних заявах про МВФ і НБУ

Новий міністр фінансів Ігор Уманський вважає, що Україні не потрібен Міжнародний валютний фонд, оскільки організація вимагає проводити "а-ля реформи".

"Рецепт реформ від МВФ завжди дуже простий – максимальна лібералізація економіки. Тобто в момент, коли всі інші країни займаються захистом внутрішнього виробника і стимулюють економічне зростання, ми повинні відкрити свої ринки для інших", – заявляв Уманський в інтерв'ю "Емігрантському радіо" у грудні 2019 року.

При цьому новий глава уряду раніше зазначав, що Національний банк України зацікавлений у стагнації економіки.

Також Уманський назвав великою аферою розміщення облігацій внутрішньої державної позики, яке використовують для залучення грошей до державного бюджету.

"Варто розуміти, чому наші іноземні кредитори так захищають керівництво Нацбанку: надприбутки від "піраміди ОВДП" отримують великі іноземні банки. Ці банки платять податки в інших країнах. Це нормально, що іноземні кредитори України захищають інтереси своїх бізнесменів", – резюмував він.

Новий міністр фінансів Ігор Уманський вважає, що Україні не потрібен Міжнародний валютний фонд, оскільки організація вимагає проводити "а-ля реформи"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новообраний прем'єр Денис Шмигаль озвучив пріоритети роботи нового уряду, виступаючи в Раді.

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