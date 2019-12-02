Топменеджера Коломойського призначили новим очільником Держрезерву

Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства резерву Ярослава Погорілого, пов'язаного з олігархом Ігорем Коломойським.

Новий очільник Держрезерву призначений на посаду строком на п'ять років з випробувальним терміном три місяці. Про це свідчить розпорядження Кабміну №1142-р, яке було оприлюднено на "Урядовому порталі".

Погорілий раніше був директором зі стратегічного розвитку в СП "Полтавська газонафтова компанія". Відповідна фірма входить до структури компанії JKX Oil&Gas, яка займається розвідкою і видобутком вуглеводнів в Україні, Росії, Угорщині та Словаччині.

Найбільшими акціонерами JKX є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова – 27,54% акцій, Cascade Investment Fund Віталія Хомутинника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd – 11,45% і Interneft Ltd – 6,16%.

Новий глава Держрезерву подав електронну декларацію, де зазначив майже 1,3 млн грн зарплати за минулий рік. Водночас роботодавця Погорілий не назвав.

Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства резерву Ярослава Погорілого, пов'язаного з олігархом Ігорем Коломойським

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство юстиції з 2015 року витратило на юридичні послуги проти групи "Приват" мільярдера Ігоря Коломойського понад 24 млн доларів.

Зокрема, відомство укладало угоди з міжнародними юридичними фірмами Latham & Watkins (London) Llp (21,4 млн доларів) і Hogan Lovells (2,8 млн доларів).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!