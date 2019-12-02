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2 грудня • оновлено в 22:07
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Топменеджера Коломойського призначили новим очільником Держрезерву

10.5т
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Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства резерву Ярослава Погорілого, пов'язаного з олігархом Ігорем Коломойським.

Новий очільник Держрезерву призначений на посаду строком на п'ять років з випробувальним терміном три місяці. Про це свідчить розпорядження Кабміну №1142-р, яке було оприлюднено на "Урядовому порталі".

Погорілий раніше був директором зі стратегічного розвитку в СП "Полтавська газонафтова компанія". Відповідна фірма входить до структури компанії JKX Oil&Gas, яка займається розвідкою і видобутком вуглеводнів в Україні, Росії, Угорщині та Словаччині.

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Найбільшими акціонерами JKX є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова – 27,54% акцій, Cascade Investment Fund Віталія Хомутинника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd – 11,45% і Interneft Ltd – 6,16%.

Новий глава Держрезерву подав електронну декларацію, де зазначив майже 1,3 млн грн зарплати за минулий рік. Водночас роботодавця Погорілий не назвав.

Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства резерву Ярослава Погорілого, пов'язаного з олігархом Ігорем Коломойським

Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства резерву Ярослава Погорілого, пов'язаного з олігархом Ігорем Коломойським

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство юстиції з 2015 року витратило на юридичні послуги проти групи "Приват" мільярдера Ігоря Коломойського понад 24 млн доларів.

Зокрема, відомство укладало угоди з міжнародними юридичними фірмами Latham & Watkins (London) Llp (21,4 млн доларів) і Hogan Lovells (2,8 млн доларів).

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Для того каломойша и вложился в зельцмана. А теперь- грабить-грабить-грабить.Не отвлекаясь на разглагольствования.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
С Госрезервом катастрофа. НИКАКОЙ СТРАТЕГИИ там нет, никакой преемственности. То одних ставят невежд, то других. Профессионалы давно разбежались. Видимо, кроме консервов там уже не осталось ничего. Это совершенно специфическое ведомство, надо ПОНИМАТЬ в этом хозяйстве (кроме того, что совесть иметь), иначе и консервы разворуют.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Это потому что Земля – круглая. Куда Коломойского не посылай, он всё равно вернется.
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