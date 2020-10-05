Новим главою Ощадбанку призначено екскерівника доньки Сбєрбанку Росії

Наглядова рада державного Ощадбанку призначила з 3 жовтня головою правління фінустанови Сергія Наумова, який раніше був на керівній посаді в дочірній структурі Сбєрбанку Росії.

Як сказано на сайті банку, передача управління Наумову триватиме 30 днів із дати ухвалення рішення наглядовою радою (з 2 жовтня).

17 червня 2020 року наглядова рада Ощадбанку затвердила на посаді голови правління фінустанови чинного на той час главу правління Піреус Банку (Київ) Наумова, якого відібрали під час конкурсу. Варто зазначити, що його призначення супроводжувалося низкою скандалів.

За день до оголошення результатів конкурсу заступник голови глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський зажадав визнати конкурс із відбору глави Ощадбанку таким, що не відбувся, і провести новий конкурс через інформацію про спробу підкупу членів наглядової ради банку на користь директора департаменту структурованого торговельного фінансування Укргазбанку Геннадія Хелемського.

Нардеп "Слуги народу" закликав МВС і СБУ провести розслідування й визначити, був відправником листів Наумов чи чинний голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Глава наглядової ради Ощадбанку Байба Апін підтвердила отримання SMS-повідомлення від невідомого номера з текстом, який можна тлумачити як такий, що містить корупційний складник, додавши, що про це вона поінформувала членів наглядової ради відповідно до положення про антикорупційну політику.

Апін наголосила, що на результат конкурсу це повідомлення не вплинуло, але результати було заблоковано Печерським райсудом Києва.

Призначення Наумова на посаду голови правління Ощадбанку стало можливим після того, як 15 вересня 2020 року Печерський райсуд столиці задовольнив його клопотання і скасував своє попереднє визначення про забезпечення позову.

Пізніше, 22 вересня, Національний банк України погодив кандидатуру Наумова на посаду голови правління Ощадбанку.

На цю посаду також претендували заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн, заступниця голови правління ПриватБанку Галина Пахачук і заступник голови правління ПУМБу Сергій Магдич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Наумов у 2010-2012 роках був головою правління Правекс Банку. Після цього став головою правління дочки Сбєрбанку Росії, а 2013-му його призначили заступником голови правління.