Новий удар США по Росії: економіст оцінив збитки від санкцій

Нові санкції проти Росії, які запровадили США через анексію Криму, не матимуть істотного впливу на російську економіку.

Про це заявив у ефірі ObozTV економіст Олег Пендзин. Також він пояснив, які американські санкції є для Кремля справді болючими.

"Америка збільшила санкції за окупацію Криму. На сьогодні накладені санкції на кількох чиновників, які працюють у Криму, і на транспортну компанію, яка забезпечує перевезення росіян через великий міст, який вони побудували. І все. Якщо ми говоримо про цей аспект, то він жодним чином не вплине на економічний розвиток подій у Російській Федерації", – заявив Пендзин.

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За його словами, на сьогодні найсуттєвіші санкції, які запровадили США – секторальні. Вони безпосередньо пов'язані з діяльністю банківського сектора, з неможливістю отримання довгих кредитів на міжнародних фінансових ринках у американських банків і з неможливістю рефінансування боргу РФ.

"Це найсуттєвіші санкції, які сьогодні запроваджені і працюють. На сьогодні банківська система РФ перебуває під санкціями, і це серйозно. А те, що ми зараз побачили – не надто суттєві речі", – пояснив економіст.

Як зазначив експерт, сьогодні "жодна країна у світі не може існувати, не рефінансуючи свій борг, не рефінансуючи борг своїх великих експортерів". Також, за його словами, через секторальні санкції "з РФ сьогодні тікають прямі іноземні інвестиції".

"Решта – доступ до технологій, конкретні додаткові санкції проти тих чи інших компаній. Вони просто змінювали назви, юридичні адреси, через різні прокладки починали працювати. Це ускладнювало роботу, але не так сильно било по руках. А секторальні санкції б'ють дуже сильно", – розповів він.

"Без залучення зовнішніх інвестицій ви нормальну економіку розвивати не зможете за рахунок внутрішніх резервів країни. Відтік прямих інвестицій з РФ триває, це величезна проблема для технічної модернізації РФ. Це погіршує її економічний стан, конкурентоспроможність на світових ринках", – зазначив економіст.

Оцінюючи можливість відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, Пендзин заявив: "Відключення SWIFT навряд чи буде здійснене, бо все одно відбуваються операції, Росія активно бере участь у міжнародному ринку, розрахунки проходять".

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Під нові санкції США потрапили вісім кримських чиновників, а також компанія-оператор поїздів до анексованого Криму "Гранд Сервіс Експрес". Дані санкції блокують активи, що перебувають під контролем США, і забороняють приватним особам і підприємствам США проводити будь-які операції з тими, на кого вони спрямовані.

Документ про введення санкцій оприлюднили і в Канаді.

Зі свого боку в Євросоюзі назвали прізвища тих, хто потрапив під санкції за проведення "виборів" в анексованому Росією Криму у вересні 2019 року.

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