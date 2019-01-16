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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економікиВсі статті автора

Новий удар Путіна по Україні: у США б'ють на сполох, а у Німеччині рахують прибуток

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"Північний потік-2", який також називають "трубою Путіна", можуть добудувати вже до кінця 2019-го. Його завдання — постачати газ до Європи в обхід України. Новий потік не тільки позбавить країну приблизно $3 млрд на рік, але і створить загрозу військового загострення.

Проти будівництва виступають не тільки Україна, але і Польща, США і ще цілий ряд країн. Водночас Німеччина з власних економічних інтересів підтримує проект Путіна.

OBOZREVATEL з'ясував, чим Україні загрожує "Північний потік-2" і чи реально зірвати будівництво.

Головне:

  • "Північний потік-2" можуть добудувати до кінця 2019-го;

  • Україна ризикує втратити близько $3 млрд прибутку з транзиту на рік;

  • новий газопровід посилить вплив Росії на Європу і "розв'яже руки" в Україні;

  • проти проекту виступають Польща, США і ще ряд країн, але в ньому зацікавлена Німеччина;

  • зупинити будівництво практично неможливо.

"Північний потік-2" "вбиває" Україну

Українська газотранспортна система є однією з найбільших у Європі. Її пропускна спроможність на виході — близько 145 млрд куб. м на рік. Вона не тільки приносить мільярди доларів щороку, але і захищає країну від повномасштабного військового нападу з боку Росії.

Газ через Україну від країни-агресора потрапляє до Європи. Якби північний сусід не залежав від української ГТС, це фактично розв'язало б йому руки і дало підставу для нарощування військової сили в акваторії Чорного моря, впевнений спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Лист із відповідним змістом в кінці минулого року він надіслав віце-президенту США Майку Пенсу і керівникам Конгресу.

Новий удар Путіна по Україні: у США б'ють на сполох, а у Німеччині рахують прибуток

"У проектах "Північний потік-2" і "Турецький потік" російський Газпром є єдиним власником трубопроводів, а також газу, який ними транспортуватиметься, поки він не дістанеться Німеччини і Туреччини відповідно. Посилаючись на необхідність захисту цих стратегічно важливих об'єктів інфраструктури, Кремль може надалі збільшувати свою військову присутність у Балтійському і Чорному морях", — йдеться у листі.

Щоправда, переконувати американських політиків в тому, що "труба Путіна" небезпечна для Європи, зашкодить Україні та створить додаткові ризики, не варто. Вони і так із цим погоджуються. У боротьбі проти нового потоку американці — головний партнер. У вузьких колах ходять чутки, що у США є свої плани на європейський ринок, і тому розширення впливу РФ їм просто невигідне, проте, хай там як, українські та американські інтереси щодо даного питання зійшлися.

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Представники США регулярно виступають із жорсткими заявами з приводу будівництва потоку. А кілька тижнів тому їхній посол у Німеччині Річард Гренелл взагалі розіслав листи німецьким компаніям з попередженням: за участь у будівництві "Північного потоку-2" (ПП-2) покарають санкціями. У листі також описано причину: якщо "європейські поставки газу через Україну стануть надлишковими, Київ втратить своє значення у сфері політики безпеки, через що зросте ризик інтервенцій з боку Росії".

В Німеччині, яка зацікавлена у будівництві "труби", на заяву посла відреагували критикою. Лідер партії канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауер вважає, що "однозначну відповідь дав бізнес". Вони вважають листи з посольства погрозами.

Ще один союзник України — Польща. Там також засуджують будівництво ПП-2 і зазначають, що він "вбиває Україну". Кілька тижнів тому міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt зробив досить гучну заяву. За його словами, запуск трубопроводу зруйнує ефект від антиросійських санкцій і стане великою загрозою для України.

Новий удар Путіна по Україні: у США б'ють на сполох, а у Німеччині рахують прибуток

"Північний потік-2" вбиває України. Якщо транзит російського газу через Україну припиниться, країна не тільки втратить значні доходи, але, перш за все, гарантію захисту від подальшої російської агресії", — наголосив глава МЗС Польщі.

Що буде з "Північним потоком-2"

Україна в разі запуску газопроводу в обхід своєї території може втратити близько 2-3% ВВП, підрахували в Міністерстві фінансів. І до такої перспективи варто готуватися. Всі країни, які мали дати свій дозвіл на будівництва, вже це зробили. У проект інвестували величезні гроші і втрачати їх не збираються.

Офіційний Берлін пояснює: юридичних підстав для того, щоб згорнути проект, немає. Німеччина в першу чергу переслідує свої власні інтереси. Після запуску ПП-2 вона стане найбільшим газовим хабом у Європі і отримає колосальні прибутки, пояснює експерт-міжнародник Максим Ялі. "Я можу вам на 99% сказати, що він відбудеться. Тому що бабло перемагає все", — заявив експерт.

"Я можу вам на 99% сказати, що він відбудеться. Тому що бабло перемагає все", — заявив експерт.

З цією позицією також погоджується економіст Віталій Кузьмін. Його аргумент: у будівництві зацікавлені Італія, Австрія, Франція, Німеччина. Для них це в першу чергу економічна можливість.

"Ми бачимо, які п'ять основних компаній у Європі фінансують цей проект — ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія, Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві — Німеччина). Ці компанії зацікавлені в отриманні прибутку, і Україна може залишитися без роботи", — прогнозує експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

Дивіться відео за темою:

Варіант, за якого європейські країни відмовляться від проекту, можливий. Але для цього Росія має піти на надзвичайні кроки і викликати на себе чергову хвилю вже розширених санкцій. А поки ймовірність запуску "Північного-потоку-2" занадто велика, залишається тільки сподіватися, що частину поставок через українську ГТС збережуть і це як мінімум дозволить утримувати систему в робочому стані.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Поставки газу в Україну
Особи
Ангела МеркельВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
Північний потік - 2Росіягаз
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Так прощевай... остатОчно или все-таки не прощевай ни в коем случае, немытая? Непонятна тут шумерская, видимо, очень хитрая и умная политика. Казалось бы должны быть рады, мол, идите от нас подальше со своим газом проклятые агрессоры. А вот - нет, вцепились как клещами, мол, безопасность пострадает, нападут на них гораздо более чем могли бы сейчас. Нда... кто в эту херню поверит, и неужто не видно в чем суть.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обоз..огласи список ряда стран которые вас поддерживают именно и только в этом вопросе)))В мире 190 стран)))))))))))))))))
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васильевич василий
васильевич василий
Кохлы . Какого Х рена вам надо от нашего газа . Ешьте горох . фасоль и делайте свой
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