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Новий удар по Кремлю: Трамп заморозив військові польоти Росії над США

3.4тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп підписав новий військовий бюджет країни до вересня 2019 року. Документ передбачає заморожування коштів на програму "Відкрите небо", в рамках якої здійснювались спостережні польоти військових над територією США і Росії.

Як передає РБК, пункт 1242 бюджету Пентагону передбачає відмову від виділення грошей на фінансування Договору з відкритого неба. Відповідальність за заморожування угоди американська сторона поклала на Росію.

Зазначено, що жоден з фондів не може бути використаний у 2019 році для виконання спостережних польотів. Обмеження може бути зняте в разі, якщо президент США надасть відповідним комітетам Конгресу сертифікат, в якому йтиметься про виконання Росією умов угоди.

Зокрема Москва повинна відмовитися від інфрачервоних датчиків, а також радіолокаційного синтезування апертури під час польотів над США і ЄС, не використовувати отримані при виконанні спостережних польотів дані в розвідувальних цілях, пояснювати, з якою метою здійснюються обльоти тих чи інших територій.

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Крім того, США наполягають на дозволі американським спостерігачам літати над Москвою, Калінінградською областю та Чечнею, а також в районах, що межують з Абхазією та Південною Осетією.

Договір з відкритого неба в Гельсінкі 24 березня 1992 року підписали представники 23 країн - членів ОБСЄ. Москва ратифікувала документ у травні 2001 року. Відповідно до угоди, країни-підписанти можуть робити обльоти територій одне одного, щоб упевнитися, що інша держава не веде підготовку до війни і не порушує міжнародні домовленості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп підписав закон про військовий бюджет США в ніч на вівторок, 14 серпня. Документ, зокрема, передбачає виділення $250 млн на військові потреби України.

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Об'єкти
СШАРосіябюджет
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