Новий удар по Кремлю: Трамп заморозив військові польоти Росії над США

Президент США Дональд Трамп підписав новий військовий бюджет країни до вересня 2019 року. Документ передбачає заморожування коштів на програму "Відкрите небо", в рамках якої здійснювались спостережні польоти військових над територією США і Росії.

Як передає РБК, пункт 1242 бюджету Пентагону передбачає відмову від виділення грошей на фінансування Договору з відкритого неба. Відповідальність за заморожування угоди американська сторона поклала на Росію.

Зазначено, що жоден з фондів не може бути використаний у 2019 році для виконання спостережних польотів. Обмеження може бути зняте в разі, якщо президент США надасть відповідним комітетам Конгресу сертифікат, в якому йтиметься про виконання Росією умов угоди.

Зокрема Москва повинна відмовитися від інфрачервоних датчиків, а також радіолокаційного синтезування апертури під час польотів над США і ЄС, не використовувати отримані при виконанні спостережних польотів дані в розвідувальних цілях, пояснювати, з якою метою здійснюються обльоти тих чи інших територій.

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Крім того, США наполягають на дозволі американським спостерігачам літати над Москвою, Калінінградською областю та Чечнею, а також в районах, що межують з Абхазією та Південною Осетією.

Договір з відкритого неба в Гельсінкі 24 березня 1992 року підписали представники 23 країн - членів ОБСЄ. Москва ратифікувала документ у травні 2001 року. Відповідно до угоди, країни-підписанти можуть робити обльоти територій одне одного, щоб упевнитися, що інша держава не веде підготовку до війни і не порушує міжнародні домовленості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп підписав закон про військовий бюджет США в ніч на вівторок, 14 серпня. Документ, зокрема, передбачає виділення $250 млн на військові потреби України.