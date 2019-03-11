Новий удар ЄС по Росії через Азовське море: вперше випливли прізвища

Європейський Союз розширить існуючий з 2014 року список санкцій за агресію проти України на вісім осіб. Йдеться про заходи у відповідь на дії Росії проти українських моряків у Керченській протоці.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Раді ЄС у Брюсселі, будь-якого окремого нового пакету санкцій не існує.

"Список осіб буде додано до вже існуючого списку осіб, які підривають територіальну цілісність України. Рішення буде прийнято до кінця цього тижня", - зазначив співрозмовник агентства.

За інформацією агентства, в "списку восьми" вказані такі прізвища: Станкевич, Шеїн, Басов, Саляєв, Шіпіцін, Шатохін, Ромашкін, Щербаков. Однак встановити, ким конкретно є ці люди, складно.

Санкції для них, як і для всіх, хто фігурує в цьому списку, будуть введені в вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів. Станом на сьогодні в списку знаходиться 153 людини і 40 компаній, термін дії санкцій для яких закінчується 15 березня. Цей пакет санкцій ЄС продовжує кожні півроку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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