Новий удар ЄС по Росії через Азовське море: вперше випливли прізвища

Європейський Союз розширить існуючий з 2014 року список санкцій за агресію проти України на вісім осіб. Йдеться про заходи у відповідь на дії Росії проти українських моряків у Керченській протоці.
Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Раді ЄС у Брюсселі, будь-якого окремого нового пакету санкцій не існує.
"Список осіб буде додано до вже існуючого списку осіб, які підривають територіальну цілісність України. Рішення буде прийнято до кінця цього тижня", - зазначив співрозмовник агентства.
За інформацією агентства, в "списку восьми" вказані такі прізвища: Станкевич, Шеїн, Басов, Саляєв, Шіпіцін, Шатохін, Ромашкін, Щербаков. Однак встановити, ким конкретно є ці люди, складно.
Санкції для них, як і для всіх, хто фігурує в цьому списку, будуть введені в вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів. Станом на сьогодні в списку знаходиться 153 людини і 40 компаній, термін дії санкцій для яких закінчується 15 березня. Цей пакет санкцій ЄС продовжує кожні півроку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
24 члена їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
26 грудня суд завершив розгляд апеляцій на арешт моряків, відхиливши клопотання адвокатів.
27 грудня Україна зажадала від Росії термінових переговорів по військовополоненим, проте в РФ заблокували пропозицію.
У Росії допустили, що обмін 24 українських моряків може відбутися вже у 2019 році, проте не раніше президентських виборів в Україні.
15 лютого ЄС узгодив санкції проти восьми росіян через агресію в морі.
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