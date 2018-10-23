Новий транш МВФ допоможе: Україні напророчили значне зміцнення гривні

Нова програма від Міжнародного валютного фонду полегшить Україні доступ до фінансування обсягом $8 млрд, що дозволить утримувати досить стабільний курс гривні у 2019 році.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд. За його словами, цих грошей має вистачити, щоб Україна утримувала досить стабільний обмінний курс нацвалюти щодо долара.

"Україна тепер, ймовірно, отримає два мільярди доларів від МВФ, два мільярди доларів від ЄС і Світового банку, уряд України певно розмістить єврооблігації ще на два мільярди доларів, також державні компанії, можливо, розмістять євробонди теж на два мільярди доларів, або більше", — зазначив Аслунд.

На його думку, нова програма МВФ дозволить наростити валютні резерви центрального банку, обсяг яких зараз становить майже $16,6 млрд, що є "абсолютним мінімумом".

"Резерви виростуть до майже $25 млрд. Цього буде достатньо на наступний рік для України, коли відбудуться вибори", — зазначив Аслунд.

Водночас він нагадав, що для досягнення домовленості про нову програму Верховна Рада повинна ще затвердити держбюджет на 2019 рік, а президент підписати його.

"Я не бачу особливих ризиків, крім того, що парламент певно не зможе затвердити бюджет. Це абсолютна умова для МВФ. Тут можливі проблеми, адже часто під час другого читання українського бюджету, додаються різні витрати, і МВФ тоді може сказати "ні", — підсумував аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова програма "стенд-бай" прийшла на зміну програмі розширеного фінансування EFF, обсяг якої був передбачений на рівні $17,5 млрд і яка повинна була закінчуватися у березні 2019 року. Нова програма розрахована до кінця року.