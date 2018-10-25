Новий транш МВФ для України: глава Нацбанку дав прогноз щодо термінів

Глава Національного банку України Яків Смолій допускає, що перший кредитний транш у рамках нової програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) може надійти ще цього року.

З такою заявою він виступив на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, чіткі терміни отримання Україною траншу спрогнозувати складно.

"Поки ми не можемо говорити про чіткі терміни, оскільки рішення буде прийматися радою директорів МВФ. Ми очікуємо, що це відбудеться у грудні, і ми можемо розраховувати на отримання траншу ще в цьому році", — сказав Смолій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року, адже її термін спливає в березні 2019 року.

Угода підлягає затвердженню менеджментом фонду і схваленню її радою директорів. Засідання ради очікується у кінці року після прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і збільшення тарифів на газ до ринкового рівня.