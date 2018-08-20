Новий рік за 400 грн: росіяни влаштували "бійню" за дешеве житло в Криму

Росіяни масово бронюють житло в окупованому Криму для святкування Нового року 2019. Українські Ялта, Феодосія і Судак увійшли в п'ятірку найпопулярніших напрямків.

Такі дані з'явилися в російському сервісі бронювання житла Tvil.ru, передає "Комсомольская Правда". Зазначено, що росіяни вже готують бронювання на період з 30 грудня 2018 року до 8 січня 2019 року.

"Найчастіше туристи планують провести в Криму від 5 до 12 ночей і витратити на проживання від 1 000 (420 грн) до 2 800 (1170 грн) рублів на добу на двох. Дешевше і найдовше новорічний відпочинок в Судаку: в середньому, туристи бронюють на 12 ночей, а проживання обійдеться від 1 000 рублів на добу. Дорожче в Ялті. Житло на Новий рік коштуватиме від 2 789 рублів на добу", - пише видання з посиланням на дані аналітиків.

При цьому наводиться вся п'ятірка популярних серед росіян місць для відпочинку, за якою можна судити, що основна частина бронювання припала на анексований Крим:

1. Ялта - 2 789 рублів/ 6 ночей * (1160 грн)

2. Сочі - 2 114 рублів/ 8 ночей (880 грн)

3. Санкт-Петербург - 2 667 рублів/ 6 ночей (1112 грн)

4. Феодосія - 1 400 рублів/ 5 ночей (584 грн)

5. Судак - 1 000 рублів/ 12 ночей (417 грн)

*Середній чек російської сім'ї на проживання за добу / середня кількість заброньованих ночей

Також видання зазначає, що в РФ Крим виявився найпопулярнішим авіанапрямком осені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі курортного селища Поповка, яке знаходиться в окупованому Росією Криму, поскаржилися на відсутність туристів, що змусило місцевих продавати нерухомість.