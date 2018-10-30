Новий рекорд: за 2 дні найбагатша людина втратила $19 млрд

Статки найбагатшої людини на планеті — засновника і власника торгової інтернет-компанії Amazon Джеффа Безоса — зменшилася за два дні одразу на $19,2 млрд. Це новий рекорд фінансових втрат серед мультимільярдерів за такий короткий термін.

Як повідомляє агентство ТАСС із посиланням на Bloomberg, гаманець власника Amazon став "біднішими" після публікації звіту діяльності інтернет-компанії за III квартал, показники якої виявилися нижчими за очікування ринку. Amazon повідомила про виручку за 3-місячний період, який завершився 30 вересня, у розмірі $56,6 млрд, що нижче прогнозів аналітиків, які очікували прибутковість на рівні $57,1 млрд.

Після цього відбулося падіння курсу акцій Amazon. У минулу п'ятницю, 26 жовтня, цінні папери інтернет-гіганта подешевшали на 7,8%, а 29 жовтня — ще на 6,3%.

У результаті Bloomberg зараз оцінює стан Безоса у $128,1 млрд, хоча ще на початку минулого місяця він становив $167,7 млрд.

У липні агентство оприлюднило свій оновлений список 500 найбагатших людей на Землі. Очолив його Безос зі статками $142 млрд. У першу трійку також увійшли засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс ($94,2 млрд) і Марк Цукерберг ($81,6 млрд).

За даними Bloomberg, попереднім рекордсменом із фінвтрат був Марк Цукерберг, який 27 липня не дорахувався $16,5 млрд через падіння вартості акцій Facebook на понад 20%. Білл Гейтс через падіння котирувань акцій Microsoft 29 жовтня втратив $558,3 млн, і тепер його статки оцінюються у $92,8 млрд.