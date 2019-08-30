Новий прем'єр-міністр Гончарук оголосив масштабні плани на держпідприємства

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про плани нового Кабінету міністрів по виведенню всіх держпідприємств і комунальних підприємств з ведення міністерств.

Про це він повідомив журналістам на зустрічі в Києві, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, в уряді зараз думають над створенням холдингу, який би вивів всі державні і комунальні підприємства з-під міністерств.

"Щоб у кожного міністра не було цих грон, що висять на балансі. З-під Кабміну це потрібно забрати, політики взагалі не повинні цим займатися. Це повинен бути окремий менеджмент. І у нас є попередня домовленість з сильною особистістю, яка очолить процес створення цього холдингу", – сказав Гончарук.

Олексій Гончарук

Він також заявив, що вважає за необхідне проведення т.зв. "великої приватизації".

"Особисто моя позиція: чим менше держави в економіці, тим краще. Звичайно, залишаться підприємства, які є стратегічними – та ж сама "Укрзалізниця". Там є частина, яка не може бути приватизована – (залізничне. – Ред.) полотно", – зазначив він.

У той же час Гончарук вважає логічним поділити "Укрзалізницю" на трьох операторів, лише один з яких повинен залишитися в держвласності.

"Вона повинна бути поділена. Є модель, коли підприємство ділиться на операторів трьох різних частин. Це окрема і дуже складна історія. Те, що може бути і є природною монополією, де не може бути конкурентного ринку можна залишати державі. І то я б заводив туди приватний капітал на міноритарну частку, щоб він стимулював розвиток", – зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранця принесли урочисту присягу і отримали мандати. До порядку денного першого засідання було включено 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Спікером парламенту обрали голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентаря.

Потім Верховна Рада України затвердила на посаді прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

На першому засіданні нової Верховної Ради підтримали створення 23 парламентських комітетів, а також затвердили їхнє керівництво і склад.

Так, за нову структуру проголосували 318 народних депутатів. Відзначимо, раніше у Верховній Раді діяли 27 комітетів і комісія з питань приватизації.

Також було прийнято рішення, що кількість їхніх членів не може бути менше 5 осіб, але не більше 34.

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