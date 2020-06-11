Новий прем'єр Білорусі задумав знизити залежність від нафти і газу

Новий прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко першочерговим завданням на посаді назвав позбавлення економіки від вуглеводневої залежності.

Таку заяву він зробив в парламенті країни, передає Белта.

"В умовах нової реальності при переході економіки до світових цін на енергоносії і зовнішніх загроз наше першочергове завдання – позбавити економічну систему від вуглеводневої і іншої кон'юнктурної залежності, викорінити системні дисбаланси, забезпечити сталий розвиток економіки і динаміку зростання добробуту громадян", – сказав Головченко.

За його словами, ці та інші завдання знайдуть відображення в майбутній програмі діяльності уряду. "У встановлені терміни документи будуть внесені на розгляд парламенту", – підкреслив прем'єр Білорусі.

Білорусь відмовиться від газу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко під час переговорів наполягав на однакових умовах придбання газу для країн Євразійського економічного союзу. У відповідь президент Росії Володимир Путін відмовив і назвав вимоги.

Раніше Лукашенко обурився ціною газу, за якою Росія продає його ЄС.