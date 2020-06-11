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11 червня • оновлено в 12:52
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Новий прем'єр Білорусі задумав знизити залежність від нафти і газу

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Новий прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко першочерговим завданням на посаді назвав позбавлення економіки від вуглеводневої залежності.

Таку заяву він зробив в парламенті країни, передає Белта.

"В умовах нової реальності при переході економіки до світових цін на енергоносії і зовнішніх загроз наше першочергове завдання – позбавити економічну систему від вуглеводневої і іншої кон'юнктурної залежності, викорінити системні дисбаланси, забезпечити сталий розвиток економіки і динаміку зростання добробуту громадян", – сказав Головченко.

За його словами, ці та інші завдання знайдуть відображення в майбутній програмі діяльності уряду. "У встановлені терміни документи будуть внесені на розгляд парламенту", – підкреслив прем'єр Білорусі.

Білорусь відмовиться від газу

Білорусь відмовиться від газу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко під час переговорів наполягав на однакових умовах придбання газу для країн Євразійського економічного союзу. У відповідь президент Росії Володимир Путін відмовив і назвав вимоги.

Раніше Лукашенко обурився ціною газу, за якою Росія продає його ЄС.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Білорусь
Теги
нафта газ
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