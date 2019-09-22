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22 вересня • оновлено в 09:00
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Новий опалювальний сезон: коли почнеться і в яких містах під загрозою зриву

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Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон в усіх містах України повинен початися вчасно.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону не пізніше 20 вересня, передає "24 канал".

"До 20 вересня 2019 року профільні відомства повинні доповісти про забезпечення підготовки до опалювального сезону, зокрема про чіткий графік накопичення достатньої кількості енергетичних ресурсів (газу та вугілля), готовності регіонів до зимового періоду. Надалі повинен проводитися щотижневий моніторинг", – відзначав глава держави.

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Українське законодавство передбачає, що опалювальний сезон повинен стартувати тоді, коли середньодобова температура повітря протягом 3 днів становить нижче 8 градусів тепла.

При цьому "Нафтогаз" попередив 133 виробників тепла, які мають заборгованість і не виконують вимоги щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу на пільгових умовах.

Зокрема опалювальний сезон може зірватися в наступних містах:

  • Вінниця

  • Могилів-Подільський

  • Дніпро

  • Жовті Води

  • Кам'янське

  • Магдалинівка

  • Новомосковськ

  • Павлоград

  • Кривий Ріг

  • Бахмут

  • Краматорськ

  • Новгородське

  • Яковлівка

  • Маріуполь

  • Житомир

  • Новогуйвинське

  • Бердянськ

  • Біленьке

  • Івано-Франківськ

  • Калуш

  • Тисмениця

  • Київ

  • Біла Церква

  • Богуслав

  • Бородянка

  • Боярка

  • Бровари

  • Бурти

  • Васильків

  • Вишгород

  • Ірпінь

  • Коцюбинське

  • Мала Вільшанка

  • Переяслав-Хмельницький

  • Ржищів

  • Сквира

  • Софіївська Борщагівка

  • Чубинське

  • Кропивницький

  • Світловодськ

  • Первомайськ

  • Сєвєродонецьк

  • Львів

  • Яворів

  • Червоноград

  • Миколаїв

  • Одеса

  • Подольск

  • Роздільна

  • Таїрове

  • Усатове

  • Біляївка

  • Іллічівськ

  • Овідіопольський

  • Полтава

  • Лубни

  • Кременчук

  • Рівне

  • Острог

  • Суми

  • Конотоп

  • Охтирка

  • Ромни

  • Шостка

  • Харків

  • Рогань

  • Чугуїв

  • Херсон

  • Олешки

  • Дунаївці

  • Ізяслав

  • Хмельницький

  • Шепетівка

  • Чернівці

  • Чернігів

  • Ніжин

  • Черкаси

  • Сміла

В Україні у низці міст можливий зрив початку опалювального сезону через борги тепловиробників

В Україні у низці міст можливий зрив початку опалювального сезону через борги тепловиробників

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні газ узимку дорожчає, проте "Нафтогаз" знайшов рішення для зниження цін на блакитне паливо.

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Тема
Опалювальний сезон в Україні
Особи
Олена Бабак Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Список городов конечно солидный. Тут все города, или есть такие счастливчики, что впереди и на коне? А так, как в песне " А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо".
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