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7 жовтня • оновлено в 18:04
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Новий очільник Нацполіції виступив за легалізацію проституції в Україні

20.3т Читати матеріал російською

Новий очільник Національної поліції Ігор Клименко виступив за узаконення проституції в Україні.

"Якщо на державному рівні буде ухвалене цивілізоване, законодавче рішення щодо легалізації, напевно, так. Тому що ми все одно від цієї проблеми не позбудемося", – повідомив він у інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Водночас Клименко підкреслив, що Україна не готова вчинити аналогічно зі психоактивними речовинами.

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"Що стосується дозволу легких наркотиків, я бачив, чим закінчується їхнє вживання дітьми. Вважаю, суспільство поки до цього не готове", – заявив новий очільник Національної поліції.

Також він зазначив, що порушувати питання легалізації вогнепальної зброї не можна, поки не завершиться конфлікт на Донбасі.

Водночас очільник Національної поліції підкреслив, що країна не готова до легалізації легких наркотиків

Водночас очільник Національної поліції підкреслив, що країна не готова до легалізації легких наркотиків

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Тема
наркотрафік
Особа
Ігор Клименко
Місце
Україна
Теги
наркотики Національна поліція України
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
это да,и еще шмаль надо ..
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Так, вистачить класти гроші від проституції в кишеню поліції, а треба в бюджет.
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Оганесов Павел
Оганесов Павел
Давно пора полученные средства с этого вида деятельности в казну направить. И марихуану легализировать в медицинских целях давно пора.Тоже миллиардный доход государству
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