Новий очільник Нацполіції виступив за легалізацію проституції в Україні

Новий очільник Національної поліції Ігор Клименко виступив за узаконення проституції в Україні.

"Якщо на державному рівні буде ухвалене цивілізоване, законодавче рішення щодо легалізації, напевно, так. Тому що ми все одно від цієї проблеми не позбудемося", – повідомив він у інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Водночас Клименко підкреслив, що Україна не готова вчинити аналогічно зі психоактивними речовинами.

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"Що стосується дозволу легких наркотиків, я бачив, чим закінчується їхнє вживання дітьми. Вважаю, суспільство поки до цього не готове", – заявив новий очільник Національної поліції.

Також він зазначив, що порушувати питання легалізації вогнепальної зброї не можна, поки не завершиться конфлікт на Донбасі.

Водночас очільник Національної поліції підкреслив, що країна не готова до легалізації легких наркотиків

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У березні 2019 року Комітет Верховної Ради з прав людини підтримав законопроєкт про легалізацію медичної марихуани.

Будучи в.о. міністерки охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала легалізувати марихуану в медичних цілях.

Кандидат медичних наук Віктор Сидоренко пояснив, що доступ до наркотику матимуть тільки важкохворі люди під жорстким контролем лікарів і правоохоронців.

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