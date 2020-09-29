Новий глава "Укрзалізниці" розповів про значне урізання своєї зарплати

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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'Укрзалізниця'

Новий голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що його заробітна плата набагато нижча за ту, яку до цього отримували його попередники.

В інтерв'ю "Економічній правді" він відмовився назвати цифру, але натякнув, скільки заробляє на посаді.

"Цифру я вам не скажу, але вона набагато нижча тієї, що фігурувала в контрактах керівників "Укрзалізниці" ще рік тому. Позиція наглядової ради така: щодо зарплат попередніх керівників був сильний суспільний резонанс, і я маю зрозуміти, що для уникнення резонансу зарплата має бути набагато скромнішою", – сказав Жмак.

За його словами, відтепер в компанії більше не використовують корпоративні картки, які передбачають певні компенсації працівникам УЗ.

"Зараз немає корпоративних карток. Я зупинив їх використання. До цього вони працювали. Зараз усі ці картки зупинені, жодні компенсації не передбачені. Це досить суворий трудовий контракт щодо мене", – заключив новий глава "Укрзалізниці".

Заробітна плата колишнього голови УЗ Євгена Кравцова у 2018-му була на рівні близько 570 тис. грн. Це в десять разів більше, ніж у рядового міністра. Місячної зарплати менеджера державного підприємства вистачило б на 364 пенсії або на цілий штат невеликого підприємства.

Члени правління УЗ у 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жмак заявив, що наразі не бачить можливості та сенсу залучати до співпраці німецького залізничного оператора Deutsche Bahn.

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