Новий глава "Укрзалізниці" не бачить сенсу у співпраці з Deutsche Bahn, обіцяній Гончаруком

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що наразі не бачить можливості та сенсу залучати до співпраці німецького залізничного оператора Deutsche Bahn.

Така заява пролунала в його інтерв'ю ЕП. Так він прокоментував, чи варто чекати на співпрацю з Deutsche Bahn, яку пообіцяв колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Наразі я не бачу можливості і сенсу залучати якихось іноземних фахівців. При всій повазі до Deutsche Bahn, що стосується вантажоперевезень, то нас важко порівнювати. В Європі вантажні залізничні перевезення не є настільки життєво важливими, як в Україні. Німеччина, Австрія, навіть Польща, мають дуже розвинуті мережі автобанів, тому залізниці конкурувати з ними немає сенсу", – пояснив новий глава "Укрзалізниці".

Жмак додав, що компанії, які здійснюють пасажирські перевезення в європейських країнах, отримують фінансову допомогу від уряду.

"Це загальновідома історія. Тому наразі, враховуючи експертизу, яка є в мене і моєї команди, я не бачу необхідності залучати якихось міжнародних консультантів", – відповів Жмак.

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