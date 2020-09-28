Новий глава "Укрзалізниці" не бачить сенсу у співпраці з Deutsche Bahn, обіцяній Гончаруком
Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що наразі не бачить можливості та сенсу залучати до співпраці німецького залізничного оператора Deutsche Bahn.
Така заява пролунала в його інтерв'ю ЕП. Так він прокоментував, чи варто чекати на співпрацю з Deutsche Bahn, яку пообіцяв колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Наразі я не бачу можливості і сенсу залучати якихось іноземних фахівців. При всій повазі до Deutsche Bahn, що стосується вантажоперевезень, то нас важко порівнювати. В Європі вантажні залізничні перевезення не є настільки життєво важливими, як в Україні. Німеччина, Австрія, навіть Польща, мають дуже розвинуті мережі автобанів, тому залізниці конкурувати з ними немає сенсу", – пояснив новий глава "Укрзалізниці".
Жмак додав, що компанії, які здійснюють пасажирські перевезення в європейських країнах, отримують фінансову допомогу від уряду.
"Це загальновідома історія. Тому наразі, враховуючи експертизу, яка є в мене і моєї команди, я не бачу необхідності залучати якихось міжнародних консультантів", – відповів Жмак.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 січня 2020 року тодішній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn.
22 січня Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з найбільшим залізничним оператором Deutsche Bahn.
23 січня Гончарук заявив, що влада України ухвалила рішення віддати "Укрзалізницю" в управління на 10 років Deutsche Bahn AG.
Згодом стало відомо, що Deutsche Bahn AG не планує брати в управління "Укрзалізницю".
У серпні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що "Укрзалізниця" повернеться до ідеї співпраці та консалтингу із Deutsche Bahn після покращення фінансової ситуації всередині компанії.