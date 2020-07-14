Нова очільниця НБУ закликала негайно зняти обмеження в 47 тисяч на зарплати чиновників

Національний банк України закликав зняти обмеження зарплат в держсекторі і держкомпаніях в 47 тис. грн, яке було введено на період карантину.

Як пояснила в.о. глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", це загрожує втратою висококваліфікованих кадрів.

"Держкомпанії стали конкурентоспроможними на ринку праці, вони залучили умілих і чесних менеджерів, які працюють на компанію, а не на приховані олігархічні групи. До того ж рівень зарплат дозволяє усунути корупційну складову. Тепер же з урахуванням введеного обмеження держкомпаніям, та й Нацбанку, буде вкрай важко утримувати висококласних спеців на своїх місцях", – сказала вона.

Рожкова зазначила, що завдяки проведеній реформі корпоративного управління і залучення незалежних директорів у наглядові ради виросла прибутковість держкомпаній.

"Держпідприємства роками приносили збитки бюджету, щорічно обходячись в мільярди доларів у вигляді дотацій. Тоді як за останні два роки вони принесли пару мільярдів доларів у вигляді дивідендів", – додала в.о. глави НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 квітня Кабінет міністрів урізав зарплати керівникам державних підприємств. З 1 квітня і до кінця останнього карантинного місяця вони будуть отримувати не більше 46 тисяч гривень.