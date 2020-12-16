Митниця в Україні знову залишиться без голови? Рябікін зібрався у відставку і, схоже, передумав

Новопризначений глава Державної митної служби Павло Рябікін збирався написати заяву про звільнення з посади, але пізніше змінив свою думку. Причиною стала нібито відсутність допомоги в реформуванні ДМС.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. За інформацією співрозмовника, після призначення на посаду перед Рябікіним поставили завдання реформувати орган, але при цьому не дали ніяких інструментів для цього.

Про це сам глава ДМС побіжно згадував в інтерв'ю головному редактору видання "Лівий берег" Соні Кошкіній. Публікація вийшла 6 днів тому. Редакція додзвонилася до Рябікіна, але у відповідь на прохання прокоментувати інформацію, чиновник відповів лише: "спасибі".

У пресслужбі ДМС також відмовилися коментувати можливе звільнення глави відомства і сказали писати журналістський запит.

Також важливо зазначити, що ані з боку Кабміну, ані з боку Офісу президента тиску на нього не було. "Йому просто сказали роби, але не давали призначити заступників, не допомагали. Просто роби і все", – розповіли співрозмовники.

18 листопада Кабінет міністрів призначив Рябікіна главою ДМС. Відповідно, на посаді він пропрацював менше місяця. Варто відзначити, що це – п'ятий глава митниці за останні шість місяців.

Що відомо про Павла Рябікіна:

з березня 2017 року до листопада 2020 року працював гендиректором аеропорту "Бориспіль";

тричі був нардепом (в 2000-2002 роках і в 2002-2005 рр. як безпартійний, в 2012-2014 рр. – від партій "УДАР");

в 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації;

в 2005-2006 рр. обіймав посаду заступника міністра транспорту і зв'язку України;

в 2009-2010 роках – надзвичайний і повноважний посол України в Данії.

На місцевих виборах в Україні 2020 року Рябікін балотувався до Київради від УДАРу.

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