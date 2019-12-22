Новий газопровід в обхід України: озвучено прогноз по "Північному потоку-3"

Росія слідом за будівництвом газопроводу "Північний потік-2" може приступити до реалізації проекту "Північний потік-3", оскільки в Європі зростає попит на російський газ.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук. Він пояснив, за яким маршрутом можуть прокласти нову газову трубу.

"Колись над цим сміялися, але після "Північного потоку-2" може бути і "Північний потік-3". Він може абсолютно серйозно простягнутися в бік Великобританії. Британія знижує власний видобуток газу, вони закривають вугільні станції. Їм потрібно буде більше газу, де вони його будуть брати?.. Вже зараз Великобританія закуповує більше газу у Росії через Нідерланди", – зазначив Корольчук.

Як пояснив експерт, скраплений газ зі США і Катару обходиться європейцям дорожче, ніж трубопровідний з Росії.

За його словами, "Північний потік-3" може пройти тим самим маршрутом, як сьогодні йдуть перший і другий газопроводи, і далі піде в бік Великобританії повз Нідерланди.

Корольчук також висловив упевненість, що санкції США не зможуть зупинити добудову "Північного потоку-2".

"Це президент Трамп має підписати. Буде чітко розписано, які компаніїї потрапляють під ці санкції і які умови санкцій. Це займе час до березня 2020 року. До того часу РФ завершить саме будівництво. Подальші роботи будуть стосуватися облаштування газопроводу, це вже не буде будівництво . Тому що йдеться про санкції проти компаній, які кладуть труби", – зазначив експерт.

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу на рік.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Проект оцінюється в 9,5 млрд євро.

Конгрес США запланував введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України. Санкції покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

У свою чергу, в Кремлі заявили, що санкції Штатів не зупинять реалізацію проекту.

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