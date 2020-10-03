Новий експерт НАБУ по "Роттердам +" раніше оцінював вартість гаража і боргу по кредитці, – політолог

Приватна фірма, яка через місяць після закриття справи "Роттердам +" нібито підтвердила "збиток" від дії формули, до цього займалася оцінкою спадщини і боргів фізосіб по кредитних картах.

Про це пише політолог Кирило Сазонов в своєму блозі у виданні "Цензор.Нет"

"Я вирішив розібратися, хто ж зумів нарахувати аж 40 млрд грн збитків там, де ніхто досі не зміг. Автором цієї довідки виявилася ТОВ" Експертна група "ЕС ЕНД ДІ" якоїсь Ірини Педь. Ви напевно вперше чуєте це назва, якщо звичайно у вас не було проблем з кредитними картами або спадщиною бабусі ", – зазначив політолог.

Посилаючись на дані відкритого Єдиного реєстру судових рішень, Сазонов повідомив, що в 2016-2017 рр. приватний експерт "ЕС ЕНД ДІ" Ірини Паль спеціалізувалася на побутових експертизах, що стосуються декількох тисяч гривень.

"Хвилинний пошук компанії в судовому реєстрі дає нам чудовий послужний список цього" експертного "установи. Виявляється, перед тим як нарахувати калькулятором 40 млрд грн у справі" Роттердам + ", ця компанія практикувалася на розрахунках пені, за борг по кредитній карті" Приватбанку " з лімітом 5 000 грн. У 2015 р боржник з Житомирської області рятуючись від претензій банку, звернувся до Ірини Педь за допомогою, і вона люб'язно провела свою експертизу ", – зазначив Сазонов з посиланням на рішення Романовського районного суду Житомирської області від 22 березня 2017 м

За його інформацією, це далеко не поодинокий випадок подібного рівня експертних висновків компанії "ЕС ЕНД ДІ". У 2016 році компанія спеціалізувалася на оцінці вартості гаражів, паркомісць в судових спорах про спадщину.

"Ще раніше Ірина Педь оцінювала стільки коштує гараж, паркомісце, автомобіль Skoda, і земельну ділянку на Закарпатті, які не могли поділити між собою родичі покійного киянина", – додав Созонов, посилаючись на рішення Шевченківського районного суду Києва від 28 липня 2016 р

Надалі ця компанія, за інформацією політолога, виконувала замовлення групи "Приват", а потім стала постійним підрядником НАБУ, отримавши від детективів понад 500 000 грн за останні два роки.

Нагадаємо, справу "Роттердам +" закрито 27 серпня 2020 року через відсутність в ньому складу злочину. За 3,5 року детективи НАБУ не змогли знайти жодних доказів шкоди від формули.

4 державних науково-дослідних інститути, 10 українських і міжнародних експертних установ підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули "Роттердам +".

11 серпня 2020 р відсутність будь-яких збитків від формули підтвердила фінальна комплексна експертиза СБУ, після чого прокурор і постановив закрити справу.

Це рішення прокурора підтвердив Офіс Генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд, який 24 вересня визнав рішення про закриття справи повністю законним і обґрунтованим.

Через місяць після закриття справи і підтвердження цього рішення Вищим антикорупційним судом, НАБУ повідомило про отримання якоїсь експертизи від приватної особи, яка нібито підтверджує 40 млрд грн "збитків" від дії формули.

Адвокати боку захисту повідомили про фальсифікацію матеріалів уже закритого розслідування заднім числом і звернулися в ГБР.