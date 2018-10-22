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Нова "біткоїн-бульбашка": у США розповіли про різкий крах криптовалют

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Через жадібність інвесторів у світі може з'явитися "біткоїн-бульбашка", відтак вартість найпопулярнішої криптовалюти знизиться до $100.

Про це заявив CEO американського стартапу Civic Вінні Лінг, пише Bitcoinist. "Чи думаю я, що у нас буде ще одна бульбашка? Ймовірно, тому що люди просто не вчаться. Коли біткоїн знову проб'є $20 тисяч, він повернеться до $100 або десь так", — сказав Лінг.

Причина — дисбаланс попиту і пропозиції. Лінг впевнений, що розробники повинні перебувати на ринку через віру в свій проект, а не через меркантильні міркуваня.

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Біржа заблокована, а біткоїни не можуть вивести: курс криптовалюта падає

Раніше генеральний менеджер Банку міжнародних розрахунків Агустін Карстенс заявив, що біткоїни — це бульбашка, піраміда і екологічна катастрофа водночас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії із термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару й твердій валюті вони не становитимуть.

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Об'єкт
біткойн
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Любая валюта должна иметь вещественный эквивалент - активы, драгметаллы или другое обеспечение. Если государство "включает печатный станок", валюта обесценивается, потому что её общая сумма соотносится с достоянием этого государства. Криптовалюты не обеспечены ничем, т.е. это просто договоренность между участниками как, например, почтовые марки у филателистов.
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