Нова "біткоїн-бульбашка": у США розповіли про різкий крах криптовалют

Через жадібність інвесторів у світі може з'явитися "біткоїн-бульбашка", відтак вартість найпопулярнішої криптовалюти знизиться до $100.

Про це заявив CEO американського стартапу Civic Вінні Лінг, пише Bitcoinist. "Чи думаю я, що у нас буде ще одна бульбашка? Ймовірно, тому що люди просто не вчаться. Коли біткоїн знову проб'є $20 тисяч, він повернеться до $100 або десь так", — сказав Лінг.

Причина — дисбаланс попиту і пропозиції. Лінг впевнений, що розробники повинні перебувати на ринку через віру в свій проект, а не через меркантильні міркуваня.

Раніше генеральний менеджер Банку міжнародних розрахунків Агустін Карстенс заявив, що біткоїни — це бульбашка, піраміда і екологічна катастрофа водночас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії із термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару й твердій валюті вони не становитимуть.