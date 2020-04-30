Новий баланс узгоджувався з "Енергоатомом", "Укренерго" і президентом – Буславець

Запропонований Мінекоенерго енергетичний баланс був узгоджений з "Енергоатомом", "Укренерго" і президентом. Про це повідомила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.

"Прогнозний баланс формується відповідно до порядку, який застосований і який спрямований для забезпечення безпеки постачання нашим споживачам. Порядок цей передбачає розроблення нашим системним оператором "Укренерго" пропозицій до прогнозного балансу, погодити з "Енергоатомом" як ключовим гравцем з великою кількістю виробництва електроенергії, понад 50%, і тільки після цього надати ці пропозиції до міністерства. Ми, звичайно, дискутували. У нас були варіанти різні. Але оптимальним було визначено саме той, який я вчора затвердила", – сказала вона.

В.о. міністра також повідомила, що попередньо питання щодо нового енергобалансу обговорювалось з усіма ключовими гравцями ринку електроенергії, а також з народними депутатами профільного комітету, окрім того, його обговорювали і з президентом.

"Ми розглядали відрито всі пропозиції і визначили оптимальним той, який було затверджено. Ще, крім того, у нас була вчора робоча зустріч саме з президентом нашої країни Володимиром Олександровичем, і він теж виділив, розуміючи важливість цього питання в енергетиці, свій час для того, щоб заслухати презентацію, почути всі плюси і мінуси цього балансу", – зазначила Буславець.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної галузі.

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