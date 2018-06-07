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Нові "відставки" в Мінфіні: в Кабміні дали пояснення

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Заступники міністра фінансів України Юрій Буца та Сергій Марченко не подавали у відставку через звільнення Олександра Данилюка.

Про це OBOZREVATEL повідомив міністр Кабінету міністрів Сергій Саєнко. За його словами, Буца і Марченко - професійна команда.

"На позачерговому засіданні уряду виконуючим обов'язки міністра фінансів була призначена Оксана Маркарова. Заяви Сергія Марченка та Юрія Буци про відставку в Секретаріат КМУ не надходили. Це професійна команда, і сподіваюся, що вони і надалі будуть залишатися працювати в уряді", - зазначив Саєнко .

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Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка .

В результаті Данилюк запропонував прем'єру подати подання про його відставку. При цьому міністр фінансів заявив, що за власним бажанням йти не збирається.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи, які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще і зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон.

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