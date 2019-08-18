Нові вакансії в Україні: названо найкращий час для пошуку роботи

На початку вересня на ринку праці України очікується поява великої кількості нових вакансій.

Такий прогноз озвучила експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина. "Сплеску вакансій ми очікуємо ближче до осені. Коли розпочнеться бізнес-сезон, на ринку буде багато цікавого і багато руху", – розповіла вона в ефірі ObozTV.

Дрожжина звернула увагу, що як раз наприкінці літа різко збільшується активність пошукачів.

"Вони повертаються з відпусток, хочуть змінити роботу, хочуть змінити щось у своєму житті...", – пояснила вона.

Тим, хто прагне змінити роботу, експерт дала кілька порад.

"Ви маєте обрати, що вам важливіше – або відпочити довше і набратися сил перед новою роботою, або отримати більше грошей. Гроші виплачуються за невикористаний час відпустки, який буде перераховано в грошовому еквіваленті під час звільнення", – нагадала Дрожжина.

"Цікаво, що за новим Трудовим кодексом (поки що цей проект КЗпП тільки розробляється. – Ред.), якщо вас звільняють – то ви маєте можливість отримати вихідну допомогу в розмірі дво- чи тримісячної зарплати в залежності від вашого професійного стажу. Це важливий момент, про який потрібно пам'ятати", – зазначила вона.

На початку вересня в Україні очікується сплеск нових вакансій Thinkstock

Як писав OBOZREVATEL, новий проект Кодексу законів про працю (КЗпП) в першому читанні було ухвалено ще кілька років тому. До другого читання, швидше за все, він дійде вже з правками.

Зараз роботодавці розробляють конкретні пропозиції та обговорюють їх з новообраними народними депутатами. Детальніше про можливі нововведення – в цій статті.

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