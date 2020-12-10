Нові цінові обмеження від НКРЕКП призведуть до збитків "Енергоатому", – заступник голови комітету ВР

Плани НКРЕКП ввести нові цінові обмеження на ринку електричної енергії призведуть до збитків державної компанії "Енергоатом".

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Уже завтра на своєму засіданні хоче збільшити маржу трейдерам. Водночас зарегульований з усіх боків "Енергоатом" зазнаватиме збитків. Не треба забувати, що саме ця компанія не тільки виробляє 50% електроенергії в країні, платить податки, дає роботу десяткам тисяч українців, а й забезпечує населення можливістю купувати струм за пільговими тарифами", – зазначив Кучеренко.

За його словами, НКРЕКП 11 грудня планує знизити верхню межу ціни продажу електроенергії на 20%.

"Від такого рішення виграють тільки трейдери, які вже набили руку заробляти сотні мільйонів гривень просто з повітря. Зменшення нічних прайс-кепів, разом із намаганням регулятора зменшити граничну межу продажу електроенергії "Гарантованим покупцем" на РДН, буде ще більше обезкровлювати фінансово "Енергоатом", який, нагадаю, отримав понад 6 млрд збитків за три квартали", – додав нардеп.

Як повідомлялося, 11 грудня відбудеться засідання НКРЕКП, на якому планується зниження нічного прайс-кепу в торговельній зоні ОЕС України із 1228 до 950 грн/МВт і обмеження ціни продажу електроенергії з ВДЕ "Гарантованим покупцем" на ринку "на добу наперед" діапазоном 10-1536 грн/МВт-год, тоді як на сьогодні цей діапазон становить 10-2048 грн/МВт-год.

За інформацією видання "РБК-Україна", проти цієї ініціативи виступив НАЕК "Енергоатом". За інформацією компанії, таке рішення призведе до колосальних збитків і поставить під загрозу виконання затвердженої президентом Володимиром Зеленським програми розвитку ядерної енергетики.