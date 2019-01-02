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''Нові тренди здійснять революцію'': бізнес-гуру дали головні поради за підсумками 2018 року

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Мільярдери, вчені, консультанти і коучі за підсумками 2018 року дали головні поради щодо світової бізнес-індустрії.

Зокрема, один із найбільш впливових мислителів у сфері менеджменту, автор 11 книг, професор організаційної поведінки у Вищій школі бізнесу при Стенфордському університеті Джефрі Пфефер розповів про головні тенденції у менеджменті, говориться у огляді РБК.

  • "Можна я назву дві тенденції, які мріяв би побачити найважливішими, найбільш визначальними для бізнесу? Це прийняття будь-яких рішень з опорою на наукові факти і велика турбота про психологічний комфорт людей. Мені здається, що саме ці два тренди могли б зробити революцію у менеджменті".

  • "Одна з головних проблем – у компаніях надто багато балакунів і дуже мало людей, які знають, як домогтися важливого для бізнесу результату. Дістати таких людей, мотивувати їх – дуже складне завдання".

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Вижити і не втратити себе: експерт озвучила головні правила успіху для бізнес-леді
Джефрі Пфефер

Джефрі Пфефер

Speaking

Один із засновників найдорожчої компанії світу Apple і розробник першого комерційно успішного персонального комп'ютера Стів Возняк пояснив, чому цифрова революція робить всіх однаковими, а роботи не замінять людей

  • "Суспільство стає "пластиковим": ми все більше схожі один на одного, в нас все менше креативності, індивідуальності, незалежності. Навіть будинки, в яких ми живемо, в основному однакові. І цифрова революція робить нас все більш залежними від технологій і в чомусь більш однаковими".

  • "Раніше я вважав, що роботи швидко відберуть у людей роботу, витіснивши їх на узбіччя суспільства. Але, стежачи за розвитком в цій області, я зрозумів, що штучний інтелект ніколи не зможе повністю замінити людину... Так, роботи будуть забирати у людей робочі місця у якихось сферах, але в інших сферах сама робототехніка і інші цифрові дисципліни стануть створювати нові вакансії ".

Стів Возняк

Стів Возняк

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''Гідна зарплата і яскраве майбутнє'': у Міносвіти дали пораду бізнесу

Творець принципів холакратіі (модної управлінської моделі, у якій повноваження і відповідальність за прийняття рішень розподіляються серед всіх співробітників) Брайан Робертсон пояснив, чим заважають компанії дрібні менеджери і чому немає сенсу боротися за залучення співробітників.

  • "Неважливо, яка у вас у компанії місія, неважливо, які у вас зарплати. Співробітникам набагато важливіше самостійність в ухваленні рішень і можливість впливати на процеси в компанії. Тому що саме це дає відчуття осмисленості роботи".

  • "Якщо співробітники не залучені в роботу, справа не в їх приватних проблемах, а в загальній організації роботи компанії. У низькій залученості немає нічого дивного, якщо у людей немає ні самостійності, ні можливості бути лідером у своїй сфері... Неможливо штучно зацікавити людей, мотивація з'являється сама, якщо співробітники бачать, що від них у компанії залежить багато".

Брайан Робертсон

Брайан Робертсон

Holacracy

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Возняк заявив, що не користуватиметься соцмережею Facebook після скандалу з витоком даних. Співзасновника компанії Apple дуже розчарувало те, як Facebook і інші подібні компанії поводяться з особистою інформацією своїх користувачів.

Особа
Стів Возняк
Місце
США
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