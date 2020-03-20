Нові санкції США проти Росії: чим обернеться Путіну нафтова війна

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість втручання у саудівсько-російську цінову нафтову війну: планують підготувати новий список санкцій, щоб посадити Кремль за стіл переговорів

Про це йдеться в статті The Wall Street Journal.

"Чиновники адміністрації обмірковують дипломатичні заходи з тим, щоб змусити саудівців скоротити видобуток нафти, а також пригрозити санкціями Росії, які будуть спрямовані на стабілізацію цін, повідомили джерела, знайомі з цим питанням", - йдеться у статті.

Володимир Путін

Тим часом Техаська залізнична комісія, яка регулює нафтову промисловість у Техасі, вивчає питання про потенційні обмеження на видобуток у штаті після того, як кілька керівників нафтових компаній звернулися до її членів, запросивши допомогу.

"Ми сподіваємося, що адміністрація Трампа зможе використовувати цей інструмент у переговорах з саудівцями, а також з російськими. Я намагаюся запобігти зникненню нафтогазового сектора протягом наступних 18 місяців", - заявив глава Pioneer Natural Resources Co. PXD Скотт Шеффілд, який відзначив, що розмовляв на цю тему з губернатором Техасу Грегом Ебботтом і регулюючими органами.

Проте, поки не ясно, чи будуть в підсумку зроблені ті чи інші кроки, ці ідеї є поворотними в енергетичній політиці США, оскільки компанії, що стоять за сланцевим бумом, який допоміг збільшити видобуток нафти у США до провідного світового рівня у 13 млн барелів на добу, потрапили в ситуацію надзвичайного тиску.

Підкреслимо, що стаття The Wall Strret Journal позитивно позначилась на ринку нафти, особливо на ранкових торгах. Втім, тренд опівдні знову змінився і нафта знову подешевшала.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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