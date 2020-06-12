Нові санкції США можуть зачепити не тільки "Північний потік-2" – ЗМІ

Німецьке міністерство економіки опублікувало звіт, у якому заявило, що нові санкції США проти російського газопроводу "Північний потік - 2" мають суперечливий характер. Вони можуть зачепити не тільки газопровід, але й деякі органи влади.

Про це пише німецьке видання Handelsblatt, передає "ИноСМИ". У відомстві зазначили, що за новими формулюваннями закону про санкції під штрафні заходи можуть потрапити навіть німецькі держоргани, що займаються адміністративною діяльністю, пов'язаною з газопроводом.

Міністерство економіки ФРН критично оцінило останні плани США щодо санкцій проти газопроводу. Згідно зі звітом відомства, для німецького Бундестагу варто виходити з того, що плановані штрафні заходи торкнуться велику кількість німецьких і європейських підприємств. Як зазначає видання, у звіті не уточнюється, яких саме компаній стосуватимуться плановані санкції.

З позиції німецького економічного відомства формулювання нових санкцій є "суперечливим". Зокрема зазначається, що згідно з чинним проєктом закону під санкції можуть потрапити адміністративні дії державних органів, пов'язаних із будівництвом або обслуговуванням газопроводу.

Північний потік-2

"Це буде щось нове, якщо санкції будуть спрямовані також і проти держорганів дружніх урядів або навіть проти самих урядів", – наголошується в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські сенатори Тед Круз і Джоан Шахін презентували свій проєкт закону про нові санкції в кінці минулого тижня.

Президент США Дональд Трамп, а також республіканці й демократи в обох палатах конгресу мають намір зупинити будівництво газопроводу в останній момент. Новий закон передбачає штрафні заходи не лише проти фірм, що надають кораблі для прокладання труб, а й проти фірм, кораблі яких займаються іншою діяльністю, пов'язаною з газопроводом.

Крім того, санкції загрожують компаніям, які страхують кораблі-трубоукладники, а також фірмам, що займаються сертифікацією газопроводу.

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