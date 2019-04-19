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Нові санкції проти України: Росія оцінила обсяги удару

2.2тЧитати матеріал російською

Сумарний оборот українських товарів, на які російський уряд наклав обмеження, оцінюється більш ніж у 4,3 млрд доларів.

Міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін заявив, що це майже 30% від загального обсягу товарообігу між Росією і Україною в 2018 році, передає "Інтерфакс".

"Перелік української продукції, що потрапляє під обмеження, формувався, у тому числі, з точки зору можливостей її заміщення як вітчизняними товарами, так і продукцією з інших держав", – повідомив Орєшкін.

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За його словами, прийняте рішення було вимушеною відповіддю на "недружні дії України" і повністю відповідає міжнародним зобов'язанням Росії.

Нові санкції проти України: Росія оцінила обсяги удару

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 10 квітня розширив список заборонених для імпорту російських товарів. Під санкції потрапив імпорт скляної тари, зокрема банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємностей.

Також Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів із Росії та ввізного мита для інших російських товарів.

Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.

Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торговельні контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

27 грудня 2018 року Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.

29 грудня 2018 року Росія у відповідь на нові санкції Києва ввела заборону на імпорт промислових і сільськогосподарських товарів з України, сировини та продовольства.

18 квітня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва встановить заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Так РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів переліку товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

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Новини Росії
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Перечень украинской продукции, попадающей под вводимые правительством ограничения, формировался, в том числе, с точки зрения возможностей ее замещения как отечественными товарами" вот тем и полезны санкции, что позволяют подвинуть с рынка чужих и дать заработать своим. Но я более чем уверен, что украинская продукция тут же хлынет на тоскующие по ней европейские рынки!!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
...принятое решение было вынужденным ОТВЕТОМ на "недружественные действия Украины" и полностью соответствует международным обязательствам России. :-)))
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