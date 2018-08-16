Україна приготувала новий удар у гібридній війні з Росією: кого торкнуться санкції

В Україні запропонували застосувати санкції щодо 192 російських книг і 35 видавництв. З такою пропозицією виступили у Державному комітеті телебачення і радіо.

Як повідомила прес-служба відомства, санкції торкнуться видавництв, діяльність яких містить систематичні ознаки антиукраїнського характеру.

Перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак пояснив, що ці видавці укладали договори з "творцями" антиукраїнських текстів. Він зазначив, що така "література" є частиною гібридної війни, яку веде проти України Росія.

На даний час вже складено список заборонених книг. Фахівці знайшли в них заклики до ліквідації незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, зазіхання на права і свободи людини.

Заборонена література inosmi.ru

За словами Червака, це дасть можливість масштабніше вийти на ринок українським видавцям. Обмежувальні заходи має розглянути Рада національної безпеки і оборони України найближчим часом.

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у травні Україна заборонила ввезення трьох книг, виданих на території держави-агресора Росії.