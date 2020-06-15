В Україні будуть нові райони: в 'Слузі народу' розповіли, чи доведеться міняти документи

В Україні після скорочення кількості районів не потрібно буде міняти документи: паспорти, документи про право власності на нерухомість.

Адміністративно-територіальна реформа не торкнеться областей, але районні ради в майбутньому повинні бути повністю ліквідовані. Про це в ефірі ObozTV розповів народний депутат України від партії "Слуга народу", голова підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

У кожній громаді буде створено центр надання адміністративних послуг, де можна буде вирішити більшу частину питань. Жителям нових районів не потрібно буде міняти печатки в паспортах і вносити зміни в інші персональні документи. Зміні підлягають тільки документи, що стосуються юридичних осіб, пояснив Безгін.

За його оцінками, економія від скорочення апаратів райдержадміністрацій складе близько 3,6 мільярдів гривень. Одночасно на фінансування програми розвитку мережі адміністративних послуг в громадах планується виділити близько 2,1 мільярда гривень. Таким чином, загальна сума економії складе більше мільярда гривень.

Нардеп спрогнозував, що ці зміни призведуть до "природного професійного відбору" серед працівників апаратів райдержадміністрацій. Найбільш ефективні з них зможуть знайти своє місце в системі місцевого самоврядування на рівні громад.

Як уточнив Безгін, реформа не торкнеться областей. "Області повинні займатися регіональними стратегіями, регіональною політикою". "Але районні ради в перспективі повинні бути ліквідовані", – сказав він.

За словами нардепа, реформу "потрібно цементувати змінами до Конституції". "Ми плануємо ініціювати зміни до Конституції щодо децентралізації влади", – повідомив він.

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 12 червня затвердив новий проєкт районування областей України, а також створення територіальних громад. Згідно з рішенням уряду, загальна кількість районів в країні складе 129, тоді як зараз – 490.