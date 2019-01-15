Нові правила в Україні: хто не отримає пенсію в 2019-му і що змінили

В Україні з 2019 року діють нові пенсійні правила. У формулі розрахунку пенсії замість заробітної плати за два минулі роки, як це було в 2018-му, будуть використовувати показник за три роки.

Також посилили і вимоги для виходу на пенсію, говориться в матеріалі OBOZREVATEL. Згідно з новими вимоги, в цьому році на заслужений відпочинок можуть вийти тільки ті українці, які мають 26 років стажу і більше. Немає стажу – немає пенсії. Таке правило, як пояснюють в Міністерстві соціальної політики, має стимулювати українців виходити з "тіні", отримувати "білу" зарплату і платити податки.

Хто не отримає пенсію: досягли в 2019-м 60-річчя і не заробили 15 років стажу;

Хто вийде на пенсію в 63 роки: досягли в 2019-м 60-річчя і мають від 16 до 26 років стажу.

У 2019 м виплату підвищать двічі. У липні до 1564 грн, а в грудні – до 1638 грн. Згідно із законом, індексація повинна як мінімум покривати рівень інфляції. Крім того, очікується і автоматичний перерахунок пенсій. Згідно з підрахунками OBOZREVATEL, підвищать приблизно на 16-17%. Для прикладу підрахуємо, як збільшать виплати українців, які до виходу на заслужений відпочинок заробляли середню зарплату і в два рази вище середньої.

Отже, після перерахунку в 2017-м, українець із середньою заробітною платою і 40 роками стажу отримує приблизно 1505 грн. У березні 2019 го, з урахуванням оновленого показника заробітної плати, цю пенсію можуть збільшити до 1761 грн (на 256 грн).

З такими ж умовами, але з зарплатою в два рази вище середньої, українець на даний момент отримує пенсію в розмірі 3011 грн. У березні 2019-го таку виплату можуть підвищити до 3523 грн (на 512 грн).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

в Україні в 2019 році повинні були запустити накопичувальні пенсії, рішення відстрочили;

мінімальної пенсії не вистачає навіть на покупку найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

з 2019 року перерахунок буде відбуватися автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;

питання підвищення пенсійного віку залишився актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

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