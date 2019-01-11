Нові правила: хто не отримає пенсію у 2019-му і як підвищать виплати в Україні

Через декілька місяців в Україні перерахують пенсії. До того ж надбавка може становити приблизно 16%. Щоправда, підвищення зачепить не всіх, а деякі 60-річні зовсім залишаться без пенсії.

OBOZREVATEL розібрався, що чекає українських пенсіонерів у 2019 році.

Головне:

Як підвищать: приблизно на 17-20%;

Кому не підвищать: тим, хто отримав пенсію на пільгових умовах або у 2018 році;

Від чого залежить розмір надбавки: від розміру власної заробітної плати, стажу.

Масштабний перерахунок 1 березня: прибавку отримають не всі

Перерахунок у березні проводитимуть за формулою, яку затвердили у 2017-му. Середню зарплату за три минулі роки помножать на співвідношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках і на 1%.

Але річ у тому, що до нововведення у формулі фігурував інший відсоток – 1,35%. І щоб згладити зниження пенсій, у 2018-му їх призначали з урахуванням середньої зарплати за два, а не за три роки. Щороку заробітні плати зростають на 15-20%, тому чим більший період, тим нижча цифра.

Але у 2019-му, коли відбудеться перерахунок пенсій, будуть враховувати ту зарплатну базу, яка вже є у формулі. У результаті ті українці, які виходили на пенсію у 2018-му році й ті, хто отримав виплату раніше, опиняться у нерівній ситуації.

"Індексація буде проходити за формулою, прийнятою у жовтні 2017 року. Там деякі пенсії перевищували цю формулу. Тому у тих, у кого пенсія більша, ніж за формулою, навіть із індексацією, залишиться та величина пенсії, яку вони отримують сьогодні", – пояснює експерт у сфері пенсійного забезпечення Галина Третьякова.

У березні її, згідно з підрахунками OBOZREVATEL, підвищать приблизно на 16-17%. Для прикладу підрахуємо, як збільшать виплати українців, котрі до виходу на заслужений відпочинок заробляли середню зарплату і вдвічі вищу за середню.

Отже, після перерахунку у 2017-му, українець із середньою заробітною платою і 40 роками досвіду отримує приблизно 1505 грн. У березні 2019-го, з урахуванням оновленого показника заробітної плати, цю пенсію можуть збільшити до 1761 грн (на 256 грн).

З такими ж умовами, але із зарплатою вдвічі вищою за середню, українець нині отримує пенсію у розмірі 3011 грн. У березні 2019-го таку виплату можуть підвищити до 3523 грн (на 512 грн).

Хто зовсім не отримає пенсію у 2019 році

Кому не призначена пенсія: досягли у 2019-му 60-річчя і не заробили 15 років стажу;

Хто вийде на пенсію у 63 роки: досягли у 2019-му 60-річчя і мають від 16 до 26 років стажу.

Згідно з новими вимогами, цьогорік на заслужений відпочинок можуть вийти тільки ті українці, які мають 26 років стажу і більше. Немає стажу – немає пенсії. Таке правило, як пояснюють у Міністерстві соціальної політики, має стимулювати українців виходити з "тіні", отримувати "білу" зарплату і платити податки.

Головний принцип – пенсію потрібно заробити. Правда, навіть якщо немає необхідного стажу, у старості держава зобов'язана забезпечувати усіх громадян хоча б мінімумом. Соціальна виплата для українців старших за 60 років рахується за формулою: прожитковий мінімум мінус фактичні доходи.

Пенсія в Україні pixabay

Зазначимо, що закон передбачає три причини для тимчасового скасування пенсії або відмови в ній: якщо не виконали вимоги щодо стажу, якщо надали неправдиву інформацію, якщо не проживаєте за місцем реєстрації (живете на непідконтрольній території або тривалий час перебували за кордоном).

Як підвищать мінімальну пенсію у 2019-му

Українці нині на заслуженому відпочинку отримують не менше ніж 1497 грн. Цієї суми не вистачить навіть на споживчий кошик у перерахунку на актуальні ціни. Якщо розрахунковий розмір пенсії менший за зазначений (наприклад, українець офіційно заробляв мінімалку), пенсію підвищать до 1497 грн.

У 2019-му виплату підвищать двічі. У липні до 1564 грн, а у грудні – до 1638 грн. Згідно із законом, індексація повинна щонайменше покривати рівень інфляції. Хоча насправді прогнозний рівень інфляції, який закладають у бюджет, до кінця року часто не виправдовує себе й ціни ростуть швидше.

До речі, головне нововведення 2019 року – запуск накопичувального рівня пенсійного забезпечення вкотре скасували. У законі зазначено, що в Кабміні повинні були до 1 січня 2019-го розробити модель накопичувальних пенсій. Простіше кажучи, частина виплат із зарплати мали акумулювати на персональному рахунку. З цих коштів можна було отримувати другу пенсію, виходячи на заслужений відпочинок.

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