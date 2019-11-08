Нові правила для ''євроблях'': як в ''Слузі народу'' хочуть вирішити проблему з розмитненням

Водіям авто на єврономерах пропонують чергову поблажку. Штрафи до кінця 2019 року хочуть скасувати, а питання з усіма єврореєстраціями вирішити вже до середини 2020 року.

Зміни ініційовані нардепом від "Слуги народу", тому шанси на позитивне голосування досить високі. Що треба знати і як українці зможуть купувати автомобілі у Європі – у матеріалі OBOZREVATEL.

Що запропонували?

У Раді зареєстрували два законопроєкти 2342 і 2345, авторства нардепа від "Слуги" Олексія Ковальова. Вони безпосередньо стосуються автомобілів на єврореєстрації. Так, ідеї включають у себе:

протягом 180 календарних днів від дня набуття чинності законопроєкту не враховувати віковий коефіцієнт при розрахунку акцизного збору для автотранспортних засобів (тільки ставку акцизу і об'єм двигуна);

не враховувати екологічний стандарт (Євро-5);

призупинити дії підвищувальних коефіцієнтів до ставок акцизу (для авто віком 5-8 років – коефіцієнта 40, старше ніж 8 років – 50);

з 1 січня 2021 року виключення з переліку підакцизних товарів легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів.

Яка ситуація зараз?

Епопея з єврономерами була актуальна весь 2018 рік, зараз же ситуація вщухла. Президент Володимир Зеленський пішов назустріч організації "Авто Євро Сила" (яка представляє інтереси бляхерів) і у Раді був ухвалений окремий закон про відтермінування.

Він вносить 90-денне відтермінування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів (ввезених із 1 січня 2015 року) на територію України. Жорсткі санкції за порушення правил ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією набули чинності 22 серпня.

Штраф за перевищення терміну перебування автомобілів з іноземною реєстрацією від 20 до 30 діб склав 85 тис. гривень. При перевищенні терміну більш ніж на 30 діб, передбачений штраф 170 тис. гривень або конфіскація.

Аналогічні розміри штрафів і в разі перевищення термінів тимчасового ввезення – за порушення його від 20 до 30 діб сума штрафу складе 85 тис. гривень. За порушення терміну більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розукомплектування авто – 170 тис. гривень або конфіскація.

Щоправда, 4 листопада Державна служба презентувала свій калькулятор для розмитнення авто, який не подобається багатьом євробляхерам. Розмитнення Opel Astra H 2005 року (яка на одному з сайтів продається за 2,5 тисячі доларів) коштуватиме, згідно з калькулятором, 1900 доларів. Це приблизно 70% від вартості авто.

Раніше ж із боку команди президента говорили про те, що вартість розмитнення не має перевищувати 15% від ціни за автомобіль.

Думки експертів

Автор проєктів законів Олексій Ковальов детально роз'яснює свій задум щодо єврономерів. Такі авто можна буде розмитнити без коефіцієнта віку у формулі акцизу.

"Розмитнити автомобілі на єврономерах можна буде з будь-якої країни світу, будь-якого року виробництва, які заїхали в режимі транзит або тимчасове ввезення, починаючи з 2015 року (підпадають під розмитнення ті авто, які прибули в Україну до набуття чинності закону). Штрафів за розмитнення єврономерів не буде, якщо сплатять добровільний внесок 8500 гривень. Якщо штраф уже оплачений, то внесок не потрібен", – підсумував нардеп.

Автоюрист Денис Коніушко ж вважає, що такий формат загравання з євробляхерами несправедливий. Ухвалені закони минулим парламентом діють близько року, багато власників авто заплатили ще за старими розцінками.

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"По-перше, приблизно 70% українців вже розмитнили своє авто. Вони заплатили за це гроші на ті акцизам, які були встановлені раніше. Зараз же намагаються знизити планку для тих, хто взагалі відмовився погашати митні збори.

Якщо брати з точки зору законодавства, то так робити не можна. Є закон, він не ідеальний, але давайте все вже за ним заплатять гроші, а потім будемо доводити до ладу систему," – поділився думкою з OBOZREVATEL Коніушко.

Експерти також звертають увагу і на бюджет – завдяки грошам євробляхерів він поповнився на 8 мільярдів гривень. Це колосальні суми. Якщо вони істотно знизяться, то Кабінет міністрів буде змушений шукати їм альтернативу.

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