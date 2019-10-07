Нові паспорти: як Росія крастиме персональні дані українців? Москва готує масштабну кібератаку

Через пріоритетну реформу Зе-команди "держава у смартфоні" Росія може отримати доступ до персональних даних українців.

Про це йдеться у розслідуванні "Стоп-корупції". Зазначається, що "перезавантаженням" персональних даних має зайнятися INDUSTRIAL INNOVATION GROUP.

Її генеральний директор Андрій Первушин розповів про унікальність їхньої продукції та недосконалість нинішніх документів: "Сьогодні настав час перейти до картки другого покоління", – оголосив він.

Видання зазначає, що за таких обставин у фірми має бути "просто кришталева репутація".

Андрій Первушин stopcor.org

"Однак, як з'ясувалося, компанія INDUSTRIAL INNOVATION GROUP – це дійсно колишня Єдина державна автоматизована паспортна система (консорціум ЄДАПС). 20 лютого 2014 року – в день розстрілу Небесної Сотні – компанію з такою самою назвою офіційно реєструють у Москві. Власник той самий, що і в Україні – Юрій Сидоренко", – сказано у матеріалі.

Дані реєстру stopcor.org

За даними видання, Сидоренко ніколи не приховував своєї прихильності Кремлю. Зокрема на кошти, зароблені на паспортній монополії, він побудував єдиний на Аравійському півострові православний храм Московського патріархату.

Зазначається, що в закладанні будівлі брав участь майбутній Патріарх московський Кирил, а сам Сидоренко є частим гостем цього храму.

"У травні 2015-го, під час запеклих боїв за Авдіївку на Донбасі, він стояв у першому ряду з георгіївською стрічкою на грудях на святкуванні Дня перемоги. До цього слід додати, що правоохоронні органи США звинувачують Юрія Сидоренка в міжнародній корупційній схемі. Тому вимальовується дуже тривожна картинка про перспективи пропонованої "діджиталізаціі", – підсумовує видання.

Нагадаємо, ЄДАПС заробляв близько 8 млрд грн за рахунок друку документів суворої звітності. Це більша частина документів, починаючи від акцизів, паспортів і закінчуючи шкільними атестатами. Приватна структура фактично видавила з ринку державний комбінат "Україна" і за допомогою зв'язків у МВС отримала особливі права.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Злочини у ЄДАПС визнали українські правоохоронці. Так, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що апарат МВС протягом 2010-2013 років у консорціуму ЄДАПС закупив бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за ціною, яка в середньому вчетверо перевищувала собівартість. Відомство витратило "зайвих" 300 млн грн! І це тільки водійські посвідчення – крихітна частина корупційного бізнесу, який намагається повернутися в Україну.

Власник же компанії Юрій Сидоренко, а також його партнери звинувачуються в корупції навіть у США.

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