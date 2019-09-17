Зеленський створить нове місто: де, коли і що там буде

В Україні може з'явитися нове місто-курорт. Аналог Монте-Карло або Лас-Вегаса. Президент Володимир Зеленський обіцяє, що новий населений пункт з'явиться на березі Чорного моря і підніме економіку.

Чи реально це і які ризики несе ця авантюра Україні – з'ясовував OBOZREVATEL.

Цей текст про:

нову ідею Зеленського збудувати місто-курорт;

те, що це добре, але все ж є ризики;

світовий досвід вільних економічних зон і нові міста.

Монако у Миколаєві?

На 16-й Ялтинській конференції (YES) президент зробив резонансну заяву. Він пообіцяв з нуля створити в Україні повноцінне місто. "Новий курорт на узбережжі Чорного моря. Слід уточнити, що це буде абсолютно нове місто, з нуля", – сказав Зеленський.

Така ідея в Офісу президента виникла не випадково, адже за задумом команди Зе, Україні потрібні такі проєкти, які у стислі терміни можуть запустити економіку. Деталі і можливі локації невідомі, але логічно припустити, що місцем будівництва можуть виступити Херсонська, Миколаївська чи Одеська області.

Володимир Зеленський Пресслужба

Якщо ж проєкт буде розроблений і затверджений, це трапиться щонайменше за каденції Володимира Зеленського, до 2024 року. Тим паче що у "Слузі народу" і в новому пропрезидентському Кабінеті міністрів Олексія Гончарука мають на меті отримати 5-7% зростання ВВП щороку, а також 40% приблизно за 5 років.

Такий високий показник можливий лише у разі кардинальних змін в економіці країни: відкриття ринку землі, повної боротьби з корупцією або будівництва ось такого курорту на новому місці.

Трохи інформації щодо проєкту опублікував телеграмканал "Легітимний". Автори стверджують, що локація розглядається на півдні Одеської області.

"Фішкою міста буде "ігрова зона", і ще багато цікавих фішок можуть дати цьому місту. Розглядають варіант зробити там тимчасову "зону вільної торгівлі", що дає колосальні інвестиції та зацікавленість бізнесу. Зараз команда Зеленського опрацьовує різні варіанти і пропозиції для великого бізнесу", – стверджують автори каналу.

Чого чекати українцям

З огляду на те, що подібні проєкти є новими для України, OBOZREVATEL вирішив поспілкуватися з фахівцями і дізнатися, як ідея вплине на пересічних громадян. Якщо припустити, що вона не помре на етапі розробки і в ОП дійсно буде бажання завершити розпочате, то слід звернути увагу на кілька моментів.

Економіка. За словами економіста Василя Невмержицького, у цієї ідеї є кілька великих плюсів.

В Україну зайдуть інвестиції, мільйони доларів. Це величезний поштовх як для півдня, так і в цілому для держави;

Якщо на території створять вільну економічну зону, легалізують ігрові автомати, казино тощо – це привабить туристів із сусідніх країн і також принесе гроші до бюджету;

Це величезний інфраструктурний проєкт, можуть бути створені робочі місця для українців, залучені нові технології;

З мінусів Невмержицький виділив:

Прямий ризик для Одеси. Якщо на березі Чорного моря з'явиться альтернатива, "перлина біля моря" ризикує втратити як робочу силу, так і туристів;

Великі інвестори та міжнародні компанії через окремі причини (недовіра або відсутність знань) можуть проігнорувати місцеві трудові кадри, і залучити іноземних фахівців.

В Одеси можуть виникнути проблеми

На папері, крім казино, у регіон можуть прийти великі компанії, банки та корпорації. Це можливо лише у двох випадках: повної гарантії захисту (як від військових дій, так і від рейдерства) та створення особливої податкової зони (щоб було вигідно і інвесторам, і державі).

Закон. Побудувати нове місто не просто. Це вимагає суттєвих юридичних змін, ухвалення окремих законів на рівні Верховної Ради, а також постанов Кабінету міністрів. Юрист Олександр Марусяк запевняє, все зробити реально, але досить складно.

"Для створення спеціальної (вільної) економічної зони необхідно, щоб парламент ухвалив окремий закон, яким визначається статус і територія такої зони, а також які пільгові режими економічної діяльності там встановлюються.

Якщо є необхідність легалізувати гральний бізнес, то знов-таки Верховна Рада має ухвалити відповідні зміни до законодавства (зараз заняття гральним бізнесом – це злочин)", – наголосив юрист.

Тренд. Футуролог і нардеп від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький вважає ідею Зеленського новим світовим трендом, який вже працює в багатьох країнах. Google взявся будувати квартал міста в Канаді, Microsoft в США, в ОАЕ запущений проект будівництва нового населеного пункту.

Проект "розумного" кварталу від Google у Торонто (Канада) SIDEWALK LABS

Проект "розумного" кварталу від Google у Торонто (Канада) SIDEWALK LABS

"Нові міста — це можливості для підприємливих та талановитих людей країни і з усієї планети переселятися в нові екосистеми. Більше того, якщо до нового міста застосувати інструмент міст-хартій, тобто впровадження іноземних правових юрисдикцій в рамках окремого міста. Це стане магнітом для інвесторів і талантів.

Будівництво такого масштабного проекту дасть багатомільярдні збільшення ВВП країни. У випадку зі злиденною Україною, це зростання буде особливо відчутне у відсотковому співвідношенні", — наголосив Жмеренецький.

При цьому нардеп вважає, що потенційно в українське місто можуть вкласти гроші інвестори з Японії, Китаю, Арабських Еміратів. Це також є геополітичним важелем у відносинах з США і Росією.

Світовий досвід

Вільні економічні зони аж ніяк не новина для економістів і політиків. В усьому світі є достатня кількість прикладів, коли за рахунок такого підходу окремі міста і навіть країни отримували прибуток до бюджету.

Не вдаючись у складні економічні подробиці, яскравим прикладом такої зони є Шеннон в Ірландії. Як пише Є. Кузнєцова у своїй науковій роботі, місцевість охоплює площу 243 га (приблизно 300 футбольних полів). Вона була створена у кінці 1950-х років і охоплює зокрема і територію місцевого аеропорту.

Тільки у 2010 році компанії, зареєстровані у Шенноні, отримали від своєї діяльності 3 мільярди євро. Серед місцевих інвесторів великі світові корпорації: Intel (комп'ютерні технології), GE Capital (консалтинг), Symantec (зберігання даних, гарантування безпеки) та інші.

Вільна економічна зона Шеннон – аеропорт logistic

Один із лідерів за кількістю вільних зон – США. У країні діють майже 2,5 сотні таких об'єктів. Кожен має особливі правила ведення бізнесу та оподаткування.

Також варто звернути увагу на так звані "ігрові зони", куди з'їжджаються мільйони туристів. Такі міста орієнтовані винятково на зовнішніх візитерів, які приїздять виключно заради гри у покер. Наприклад, той-таки Лас-Вегас, відомий особливими правилами.

Окрему увагу варто приділити і вільній зоні для компаній та банків. Наприклад, Люксембург славиться спрощеною системою для ведення бізнесу і надійним банківським центром. Порівнювати Україну і маленьку, але надійну країну в центрі Європи складно, але гіпотетично підхід перейняти можна. Де збереження фінансових активів – понад усе.

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